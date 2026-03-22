رقابت دو غول اروپایی برای جذب کاپیتان نیوکاسل

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به پایان فصل و احتمال پایین صعود نیوکاسل به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده، باشگاه انگلیسی ممکن است برای تطبیق با قوانین سختگیرانه مالی PSR ناچار به فروش یکی از ستاره‌های کلیدی خود شود. این شرایط دروازه را برای ورود باشگاه‌های بزرگ اروپایی به عرصه جذب بازیکنان این تیم باز کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه فیشاخس، دو قدرت باشگاهی اروپا یعنی رئال مادرید و منچستریونایتد در تدارک رقابتی جدی برای به خدمت گرفتن برونو گیمارش، هافبک ۲۸ ساله و کاپیتان تیم نیوکاسل، قرار دارند. این بازیکن طی فصل‌های اخیر عملکرد چشمگیری داشته است و مورد توجه ویژه مدیران فنی رئال مادرید قرار گرفته است.

دلایل این توجه پررنگ از جانب کهکشانی‌ها به گیمارش به نیاز تیم مادریدی برای یافتن جایگزینی بلندمدت برای لوکا مودریچ بازمی‌گردد که قرار است به زودی از جمع بازیکنان این باشگاه جدا شود. در همین حال، نیوکاسل با علم به ارزش بالای این هافبک کلیدی، مبلغی بیش از ۷۵ میلیون یورو را به عنوان قیمت برونو گیمارش تعیین کرده است تا موضع قدرتمندی در مذاکرات احتمالی داشته باشد.

با این شرایط، مسابقه‌ای جدی میان این دو باشگاه مطرح اروپایی برای به دست آوردن امضای یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان نیوکاسل شکل گرفته است که می‌تواند تحولات مهمی در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی ایجاد کند.

