به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا پس از عملکرد درخشان آلکس رمیرو در دیدار ماه ژانویه برابر رئال سوسیداد ـ مسابقه‌ای که با برتری ۲–۱ آبی‌واناری‌ها همراه شد اما رمیرو یکی از بهترین‌های زمین بود ـ همچنان فرآیند ارزیابی این دروازه‌بان باتجربه را ادامه می‌دهد. رمیرو که هفته آینده وارد ۳۰ سالگی می‌شود، مدت‌هاست در فهرست نظارتی مدیران ورزشی بارسا قرار دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دکو و بویان کرکیچ در چند فصل اخیر روند عملکرد دروازه‌بان اهل ناوارا را با جزئیات کامل دنبال کرده‌اند و اکنون نیز مذاکرات غیررسمی با نماینده او برقرار است. موقعیت قراردادی رمیرو باعث شده که شرایط مناسبی برای ورود بارسلونا به این پرونده فراهم شود.

قرارداد فعلی او تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ معتبر است. فصل گذشته که نام رمیرو به عنوان گزینه احتمالی جانشینی برای خوان گارسیا مطرح شد، بند فسخ قراردادش ۵۰ میلیون یورو تعیین شده بود؛ اما با نزدیک شدن به سال‌های پایانی قرارداد، این رقم در تابستان آینده به حدود ۱۵ میلیون یورو کاهش می‌یابد و حتی احتمال جدایی او با رقمی پایین‌تر از این مقدار نیز وجود دارد.

مدیران بارسلونا اکنون در حال بررسی هستند که آیا باید در پنجره نقل‌وانتقالات تابستان پیش‌رو برای خرید او اقدام کنند یا صبر کنند تا سال ۲۰۲۷ که امکان انتقال رایگان فراهم می‌شود. هرچند مبلغ خرید تابستانی ضربه مالی بزرگی نخواهد بود، اما تصمیم نهایی وابسته به محدودیت‌های فیرپلی مالی لالیگا است.

دروازه‌بان دیگری که وضعیت او در این معادله اهمیت دارد، وویچیخ شزسنی است؛ بازیکنی که قراردادش تا ۲۰۲۷ ادامه دارد، اما باشگاه این امکان را دارد که در پایان فصل جاری همکاری را فسخ کند. حتی سناریویی مطرح شده که در آن رمیرو به تیم اضافه شود و شزسنی نیز یک فصل دیگر در بارسا بماند، البته به شرط آنکه نقش دروازه‌بان سوم را بپذیرد.

از سوی دیگر، مارک آندره تراشتگن نیز همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری نهایی محسوب می‌شود. مصدومیتی که مانع حضور او در جام جهانی خواهد شد، باعث کاهش احتمالی ارزش او در بازار شده، اما قرارداد طولانی‌مدت و دستمزد بالایش تا سال ۲۰۲۸ همچنان بارسا را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهد.

با این شرایط، آینده آلکس رمیرو هنوز کاملاً باز است. گفته می‌شود که او از پیوستن به بارسلونا استقبال خواهد کرد، حتی اگر بداند جایگاهش در رقابت‌های اصلی پشت سر خوان گارسیا خواهد بود. تجربه پایان دوران حرفه‌ای در تیمی بزرگ، همان مسیری که اینیگو مارتینز طی کرد، برای سنگربان رئال سوسیداد جذابیت زیادی دارد. او همچنین در تیم ملی اسپانیا ارتباط خوبی با دیگر دروازه‌بان‌ها دارد و برای قرار گرفتن در ترکیب اعزامی جام جهانی ۲۰۲۶ تلاش می‌کند. رمیرو روز دوشنبه نیز در اردوی ملی با خوان گارسیا، اونای سیمون و داوید رایا دیدار خواهد داشت.

اگر بارسلونا نتواند او را در تابستان آینده جذب کند، برنامه باشگاه این است که در سال ۲۰۲۷ بار دیگر برای انتقال وی تلاش کند.

