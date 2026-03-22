خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی برزیل از پیراهن جدید جام جهانی

کد خبر : 1764549
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی برزیل از پیراهن جدید خود برای جام جهانی رونمایی کرد؛ لباسی که طراحی آن از مدل‌های کلاسیک این تیم الهام گرفته و وینیسیوس جونیور یکی از چهره‌های اصلی مراسم معرفی آن بود.

به گزارش ایلنا، برزیل حالا لباسی را که با آن به دنبال ششمین قهرمانی جهان خواهد رفت، معرفی کرده است؛ رؤیای بزرگ این تیم که مدت‌هاست به آن نرسیده. پنجمین قهرمانی در سال 2002 به دست آمد و از آن زمان تاکنون نسل‌های پر استعداد زیادی نتوانسته‌اند دوباره تاج قهرمانی را به دست آورند. نایکی مدلی طراحی کرده که از تاریخ و سنت «کانارینیا» الهام گرفته؛ پیراهنی کلاسیک برای رسیدن به افتخار. تیم کارلو آنچلوتی که در این فیفادی با فرانسه و کرواسی بازی می‌کند، در تاریخ 31 این ماه برای نخستین بار از لباس جدید خود استفاده خواهد کرد. پیش از آن نیز دیدار برابر تیم ملی فرانسه برگزار می‌شود. راشل دِنتی، طراح برزیلی که در طراحی این لباس نقش داشته، گفت: «برزیل همان برزیل است؛ برای برزیل بودن چیز زیادی لازم ندارد. به‌راحتی قابل تشخیص است. وقتی پیراهن زرد معروف (آمارلینیا) را می‌بینید، می‌دانید که این برزیل است.» او درباره طراحی این لباس افزود: «جام جهانی همیشه رویدادی خاص است و ما می‌خواستیم ارتباطی با هواداران برقرار کنیم. البته امتحان کردن ایده‌های مختلف جالب است، اما این بار می‌خواستیم روی بنیادی‌ترین عناصر تمرکز کنیم؛ چیزهایی که کاملاً برزیلی هستند: رنگ، پرچم و جزئیاتی که برزیلی‌ها با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.»

وینیسیوس جونیور و لوکاس پاکتا به‌عنوان مدل‌های معرفی این پیراهن انتخاب شدند. ستاره رئال مادرید قرار است رهبر خط حمله برزیل در جام جهانی باشد، در حالی که پاکتا برای بازی‌های ملی ماه مارس دعوت نشده است. استِوائو نیز یکی دیگر از بازیکنانی بود که در مراسم رونمایی از این پیراهن حضور داشت، اما به دلیل مشکلات جسمانی که در هفته‌های اخیر داشته، در بازی مقابل فرانسه و کرواسی حضور نخواهد داشت. با این حال انتظار می‌رود در جام جهانی نقش مهمی داشته باشد؛ به‌ویژه پس از مصدومیت رودریگو.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار