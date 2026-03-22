به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سعید عزت‌اللهی که شب گذشته در دقیقه ٨٣ دیدار الشباب الاهلی و العین بدلیل آسیب دیدگی از زمین خارج شد، قادر به همراهی تیم ملی فوتبال ایران در دو دیدار تدارکاتی برابر نیجریه و کاستاریکا نیست.

عزت‌اللهی بخاطر این آسیب دیدگی دو هفته نمی‌تواند در میادین حاضر شود و باید پای مصدوم خود را زیر نظر پزشکان مداوا کند.

پیش از این آریا یوسفی نیز به عنوان آخرین بازیکن برای دو دیدار فروردین ماه به اردوی تیم ملی دعوت شده بود و دانیال ایری نیز بدلیل مشکل اداری نتوانست مجوز خروج از کشور را اخذ کند و به این ترتیب این دو دیدار را از دست داد.

