ستاره فرانسوی آماده بازگشت قدرتمند
کیلیان امباپه پس از پشتسر گذاشتن روزهایی دشوار، اکنون با انرژی و تمرکز دوباره خود را برای اوجگیری و بازگشت به سطح همیشگیاش آماده میکند.
به گزارش ایلنا، حضور کوتاه اما موثر او در تقابل با منچسترسیتی، چیزی فراتر از یک بازگشت ساده بود؛ این یک بیانیه قاطع از سوی ستاره فرانسوی محسوب میشد. او ماهها با یک پیچخوردگی عذابآور از ناحیه زانو دستوپنجه نرم میکرد؛ آسیبی که به دلیل اصرار بیش از حد او برای حضور در میدان، روندی فرسایشی به خود گرفت. توقف برای بازیکنی با روحیه امباپه غیرممکن به نظر میرسید. او در حساسترین مقطع و درست پیش از فینال سوپرجام اسپانیا به اردوگاه تیم اضافه شد و آمار خیرهکننده 9 بار گلزنی در 6 مسابقه را از خود بر جای گذاشت.
روند حضور او در میدان با وجود درد ادامه یافت؛ از نشستن روی نیمکت برابر رئال سوسیداد تا سفر به لیسبون برای رویارویی با بنفیکا و در نهایت، آخرین حضور ثابتش در السادار مقابل اوساسونا. اما پیش از سوت آغاز دیدار برگشت با نماینده پرتغال، بدن او سرانجام تسلیم شد. دردهای کهنه با قدرتی مضاعف بازگشتند و نتایج آزمایشات پزشکی، حکم به استراحت مطلق دادند.
پس از این توقف اجباری، روزهای عجیبی برای این فوقستاره رقم خورد؛ ثبت آمار 42 روز ناکامی در باز کردن دروازه حریفان. برای مهاجمی که هویتش با گلزنی گره خورده، این آمار به مثابه قدم زدن در یک بیابان بیآبوعلف بود. آخرین شادی پس از گل او در ورزشگاه مستایا، به خاطرهای غبارآلود تبدیل شده بود.
حالا اما ورق برگشته است. ستاره خط حمله مادریدیها به تیمی اضافه میشود که در غیاب او، مسیر تکامل را با موفقیت طی کرده است. آربلوا در این مدت توانست هماهنگی تاکتیکی را به اوج برساند و روحیه جنگندگی تیمی را ارتقا دهد. تیم او حالا میداند چگونه با یک توازن بینقص به پیروزی دست یابد.
بازگشت صاحب پیراهن شماره 10 به ترکیب اصلی، یک آزمون بزرگ برای این هارمونی تیمی خواهد بود. کادر فنی اکنون باید بازیکنی را که به تنهایی سرنوشت بازیها را تغییر میدهد، بدون تخریب دستاوردهای تاکتیکی اخیر، به هسته مرکزی سیستم بازگرداند.
گزارشهای ارسالی از کمپ تمرینی والدبباس به شدت امیدوارکننده است. کادر فنی معتقدند که او با 100% توان فیزیکی و انگیزهای مضاعف آماده نبرد است. آخرین نمایشی که از او در تاریخ 21 فوریه در پامپلونا دیدیم - بازیکنی فاقد سرعت انفجاری، ناتوان در نبردهای تنبهتن و تهی از غریزه کشنده گلزنی - دیگر به گذشته تعلق دارد.
اکنون با استراحت کافی و ریکاوری ذهنی، امباپه آماده است تا در حساسترین برهه فصل، نقش منجی کهکشانیها را ایفا کند. آربلوا در پایان صحبتهایش با اطمینان خاطر افزود: «حضور او در بازی قطعی است و شخصاً هیچ مانعی برای پیوستن او به اردوی تیم ملی نیز احساس نمیکنم. به عقیده من، شرایط او در حال حاضر فوقالعاده است.»