به گزارش ایلنا، سنگربان تیم فوتبال کیدرمینستر هریرز در جریان تقابل عصر شنبه برابر ردکلیف با یک حادثه ناگوار مواجه شد که به مداخله سریع کادر درمان نیاز پیدا کرد. این اتفاق دلهره‌آور در دقیقه هفتاد و هشت مسابقه به وقوع پیوست و قاضی میدان بلافاصله جریان بازی را متوقف کرد تا کادر پزشکی هر دو باشگاه برای امدادرسانی وارد مستطیل سبز شوند.

روند رسیدگی به وضعیت کریستین دیبل در داخل زمین دقایق زیادی به طول انجامید و این موضوع موجی از اضطراب را به سکوها، کادر فنی و سایر بازیکنان حاضر در ورزشگاه منتقل کرد. در همین حین، رسانه رسمی باشگاه ردکلیف در فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی به هواداران نوشت: «کریستین دیبل همچنان روی زمین است و توسط تیم‌های پزشکی هر دو تیم تحت معاینه قرار دارد. امیدواریم به‌زودی اطلاعات بیشتری ارائه دهیم.»

با روشن شدن وخامت اوضاع بدنی این سنگربان، تیم داوری در نهایت تصمیم به نیمه‌کاره رها کردن این مسابقه گرفتند. باشگاه ردکلیف نیز در اطلاعیه دیگری درباره این تصمیم اعلام کرد: «بازی امروز به دلیل مصدومیت دروازه‌بان کیدرمینستر، کریستین دیبل، لغو شد. برای او آرزوی بهبودی سریع داریم.» پیگیری‌های بعدی نشان داد که این برخورد شدید یک آسیب‌دیده دیگر نیز داشته و جو فولکس پس از این صحنه ملزم به انتقال به بیمارستان شده است.

با حضور به موقع نیروهای اورژانس در محل برگزاری مسابقه، هر دو بازیکن آسیب‌دیده از طریق آمبولانس به مراکز درمانی فرستاده شدند. باشگاه ردکلیف با تاکید بر اهمیت جان ورزشکاران اضافه کرد: «بعضی چیزها از فوتبالی که همه ما دوست داریم مهم‌تر هستند.» این باشگاه در تکمیل گزارش خود از شرایط پیش‌آمده تایید کرد: «کریستین دیبل از کیدرمینستر و جو فولکس هر دو با آمبولانس منتقل شدند.»

مدیران این باشگاه در نهایت از عملکرد سریع و حرفه‌ای نیروهای امدادی در این شرایط بحرانی تشکر و قدردانی کردند. در سوی مقابل، طرفداران هر دو تیم با ارسال پیام‌های محبت‌آمیز پرشمار به حمایت از بازیکنان مصدوم پرداختند و اکنون تمامی نگاه‌ها به دریافت اخبار تکمیلی از وضعیت جسمانی این دو نفر دوخته شده است. این رویداد تلخ، پرونده یک رقابت حساس را به شکلی غیرمنتظره بست تا یک بار دیگر ثابت شود که حفظ جان و سلامت بازیکنان بر هر نتیجه و رقابتی ارجحیت دارد.

