حضور ستاره مصدوم لیورپول در فهرست فرانسه
مهاجم لیورپول با وجود آسیبدیدگی در دیدار برابر برایتون، از سوی کادر فنی تیم ملی فرانسه به اردو دعوت شد و قرار است به جمع خروسها اضافه شود.
به گزارش ایلنا، ستاره خط حمله لیورپول که نامش در لیست نهایی اردوی خروسها پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی قرار گرفته بود، در جریان تقابل روز شنبه برابر برایتون با آسیبدیدگی مواجه شد. با وجود این اتفاق، گزارشهای منتشر شده از سوی خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه نشان میدهد که این مهاجم در روز دوشنبه خود را به کمپ تمرینی کلرفونتن خواهد رساند تا به جمع سایر ملیپوشان ملحق شود.
این ستاره بیست و سه ساله که تا کنون شش بار پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کرده، بر اثر یک تقابل فیزیکی با جیمز میلنر در همان دقایق ابتدایی مسابقه دچار ضربدیدگی شد. اکیتیکه پس از این برخورد در دقیقه سوم مسابقه، از ناحیه ران پای چپ احساس درد شدیدی کرد و در نهایت تنها پنج دقیقه زمان کافی بود تا با چشمانی گریان مجبور به ترک میدان مسابقه شود.
علیرغم این اتفاق نگرانکننده، او راهی پایگاه تمرینی تیم ملی فرانسه خواهد شد تا در تمریناتی که از روز دوشنبه استارت میخورد، مشارکت داشته باشد. این حضور در شرایطی رقم میخورد که تنها چیزی حدود هجده روز تا نبرد حساس رفت از مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا میان قرمزهای آنفیلد و پاریسنژرمن زمان باقی مانده است و کادر فنی امیدوار به بهبودی کامل او هستند.
در پایان تقابل با برایتون، سرمربی لیورپول نگاه بسیار مثبتی به وضعیت شاگردش داشت و در اظهار نظری درباره این اتفاق گفت: «او در اثر یک برخورد مصدوم شد و اگر لازم بود، حتی میتوانست فردا بازی کند.» آرنه اشلوت در ادامه صحبتهای خود، مشکل پیشآمده برای این مهاجم فرانسوی را تنها یک کرختی و خوابرفتگی موقت در ناحیه پا قلمداد کرد تا خیال هواداران از بابت جدی نبودن این آسیبدیدگی راحت شود.