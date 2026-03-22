انتقاد تند گرام سونس از محمد صلاح؛
پایان دوران درخشش ستاره مصری؟
گرام سونس، اسطوره باشگاه لیورپول، با انتقاد از عملکرد محمد صلاح مدعی شد دوران اوج این مهاجم مصری به پایان رسیده است.
به گزارش ایلنا، او در گفتوگو با وبسایت دیلیمیل تأکید کرد که صلاح میبایست در پایان فصل از جمع قرمزهای آنفیلد جدا شود.
سونس در شروع این گفتوگو تاکید کرد: «به نظر من و بر اساس تجربهای که دارم، وقتی بازیکن به ۳۳ یا ۳۴ سالگی میرسد، مسیر حرفهای او معمولاً دو شکل دارد. یا سقوط سریع است یا افتی تدریجی. فکر میکنم صلاح در دسته اول قرار دارد.» او اعتقاد دارد صلاح از ابتدای فصل هرگز نتوانسته به فرم درخشان پیشین خود بازگردد.
سونس توضیح داد: «اولین بازی فصل یعنی سوپرجام مقابل کریستالپالاس را از نزدیک دیدم و به پسرم گفتم نمیدانم چه مشکلی دارد. فکر میکردم شاید چند بازی نیاز داشته باشد تا ریتم بگیرد، اما او هیچوقت بهتر نشد.» او سپس به آمار ضعیف و غیرقابل قبول صلاح در این فصل اشاره کرد. ستاره مصری در این فصل با ثبت فقط 10 گل و 9 پاس گل آمار نامناسبی از خود ثبت کرده است، در حالی که فصل گذشته ۴۴ بار و سال قبل آن ۳۴ بار در گلها نقش داشت.
او ادامه داد: «آمار صلاح خیلی پایین آمده و او اصلیترین دلیل فصل ناپایدار لیورپول است. در چنین شرایطی باید بازیکنان بزرگ خود را نشان دهند، اما اینکه این اتفاق نیفتاده برای هواداران، مربی و کادر فنی شوک بزرگی بوده است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا صلاح باید جدا شود،گفت: «بله. دوران اوجش گذشته است. او شش یا هفت سال ستون اصلی لیورپول بود. بازیکن فوقالعادهای است و در لیورپول به یک اسطوره تبدیل شد، اما بهترین دورانش دیگر تکرار نمیشود.»