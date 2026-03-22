چلسی و استراسبورگ در آستانه اعتراض سراسری

به گزارش ایلنا، نارضایتی مشترک میان هواداران چلسی و استراسبورگ باعث شده است طرفداران دو باشگاه تصمیم بگیرند در اقدامی هماهنگ کنار یکدیگر قرار بگیرند و اعتراض خود را مستقیماً به مالکان گروه بلوکو منتقل کنند.

بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، گروه اعتراضی هواداران چلسی با نام NotAProjectCFC اعلام کرده است که برنامه برگزاری یک تجمع مشترک را با چهار تشکل بزرگ هواداری باشگاه استراسبورگ در دستور کار دارد.

طبق این برنامه، شماری از هواداران استراسبورگ قصد دارند پس از پایان وقفه بازی‌های ملی در ماه مارس و همزمان با دیدار چلسی مقابل منچستریونایتد، از کانال مانش عبور کرده و راهی انگلیس شوند. اعضای گروه‌های Ultra Boys 90، Kop Ciel et Blanc، Federation des Supporters du RCS و Pariser از فرانسه به لندن سفر خواهند کرد تا در این اعتراض مشترک حضور داشته باشند.

