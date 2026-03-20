هشدار وادل درباره آینده ریس جیمز

مصدومیت‌ها بزرگ‌ترین دشمن ستاره چلسی است
کریس وادل، اسطوره فوتبال انگلیس، با ابراز نگرانی درباره وضعیت ریس جیمز می‌گوید اگر روند مصدومیت‌های پیاپی این مدافع ادامه پیدا کند، ممکن است او در سال‌های آینده بیش از درخشش فوتبالی‌اش با آسیب‌دیدگی‌هایش به یاد آورده شود.

به گزارش ایلنا، ریس جیمز، مدافع راست چلسی، در دیدار هفته گذشته مقابل نیوکسل از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شد و به همین دلیل بازی برابر پاری‌سن‌ژرمن در استمفوردبریج را از دست داد. طبق گزارش‌ها، این ستاره انگلیسی حدود ۶ هفته از میادین دور خواهد بود؛ اتفاقی که با توجه به سابقه مصدومیت‌های متعدد او چندان هم غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد.

لیام روزنیور، سرمربی چلسی، این خبر را «واقعاً ناامیدکننده و آزاردهنده» توصیف کرد؛ به‌ویژه اینکه جیمز به‌تازگی قرارداد جدیدی با باشگاه امضا کرده است.

کریس وادل نیز درباره شرایط این مدافع انگلیسی گفت: «او یکی از بهترین‌ها در پست خودش است، اما وضعیت مصدومیت‌های جیمز واقعاً باورنکردنی شده است. انگار همیشه یک مصدومیت پشت مصدومیت دیگر می‌آید.»

وادل ادامه داد: «متأسفانه این موضوع به دوران حرفه‌ای او آسیب زده، به‌خصوص در تیم ملی انگلیس. در چلسی همه از او به‌عنوان یک دفاع راست فوق‌العاده یاد می‌کنند و وقتی آماده است واقعاً عالی بازی می‌کند، اما مشکل اینجاست که ما به اندازه کافی او را در زمین نمی‌بینیم.»

او همچنین تأکید کرد: «اگر آماده باشد قطعاً در تیم ملی انگلیس بازی می‌کند؛ این را همه می‌دانند. واقعاً برایش ناراحت هستم.»

وادل در پایان گفت: «به نظر می‌رسد بدنش نمی‌تواند فشار بازی‌های پیاپی را تحمل کند. ممکن است در پایان دوران حرفه‌ای‌اش بگویند بازیکن بزرگی بود، اما هیچ‌وقت کاملاً آماده نبود.»

در غیاب جیمز، احتمالاً مالو گوستو در اکثر مسابقات به عنوان مدافع راست برای چلسی به میدان خواهد رفت. همچنین جیمز فیفادی پیش‌رو را نیز از دست می‌دهد و در بازی‌های دوستانه این ماه تیم ملی انگلیس حضور نخواهد داشت.

