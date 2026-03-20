کنایه تباس به انگلیسیها؛
قدرت واقعی فوتبال اروپا کجاست؟
خاویر تباس، رئیس لالیگا، با اشاره به نتایج تیمهای لیگ برتر انگلیس در لیگ قهرمانان اروپا، در اظهارنظری طعنهآمیز از عملکرد آنها انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، تباس در حاشیه سخنرانی درباره روند رو به رشد محبوبیت باشگاههای اسپانیایی برای سرمایهگذاران خارجی در مقایسه با لیگ برتر انگلیس، به شکست اخیر تیمهای انگلیسی در مسابقات فوتبال اروپا اشاره کرد و گفت: «چند سال پیش میپرسیدیم چرا این صندوقهای سرمایهگذاری وارد نمیشوند؟ حالا برای آنها پایداری مالی اهمیت دارد. اگر به انگلستان یا ایتالیا بروند، میدانند ضرر خواهند کرد. در اسپانیا اما میدانند که ما لیگ پایداری هستیم.»
تباس در ادامه گفت: «من بیشتر نگران کارهایی هستم که سرمایهگذاران خواهند کرد، نه اینکه چه نوع صندوق یا سرمایهگذار خارجی هستند. رقابت با رئال مادرید و بارسلونا؟ بله، ممکن است، اما یکشبه اتفاق نمیافتد. این دو باشگاه سطح درآمد مشخصی دارند؛ رسیدن به آن سطح ممکن است، اما فوراً غیرممکن است.»
او در ادامه درباره محدودیتهای جدید گفت: «اتلتیکو در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده و فاصلهاش با بارسلونا و رئال مادرید را کاهش داده است.»
تباس به وضعیت پروژههای عمرانی و ساخت استادیومهای جدید در لالیگا نیز اشاره کرد: «وقتی ساخت ورزشگاه والنسیا، نوکمپ و بتیس تمام شود، میزان حضور تماشاگران افزایش پیدا خواهد کرد؛ جنبهای امیدبخش برای آینده لیگ است.»
در پایان، رئیس لالیگا با لحنی کنایهآمیز گفت: «ظاهراً امروز از من درباره بازیهای لیگ برتر سؤال نمیکنید، نه؟ دیشب دو تیم انگلیسی از لیگ قهرمانان حذف شدند، اینطور نیست؟»