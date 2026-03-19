خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مرضیه جعفری: خدا می‌داند چه شرایط روحی سختی در استرالیا داشتیم

کد خبر : 1763828
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان درباره وضعیت سخت تیمش در استرالیا گفت.

به گزارش ایلنا، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اظهار داشت: واقعاً خوشحالم که دوباره پا به خاک وطن گذاشتم. توصیف حس و حال الانم سخت است؛ وقتی در استرالیا بودیم، فقط خدا می‌داند که چه شرایط روحی سختی داشتیم.

او ادامه داد: برای من هیچ چیز مهم‌تر از سربلندی ایران نیست. همانطور که مردم کشورم در داخل شجاعانه ایستادگی کردند، فکر می‌کنم ما هم در خارج از کشور به عنوان سربازان این سرزمین وظیفه‌مان را انجام دادیم. از برگشتن به ایران بی‌نهایت خوشحالم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل