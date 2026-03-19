مرضیه جعفری: خدا میداند چه شرایط روحی سختی در استرالیا داشتیم
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان درباره وضعیت سخت تیمش در استرالیا گفت.
به گزارش ایلنا، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اظهار داشت: واقعاً خوشحالم که دوباره پا به خاک وطن گذاشتم. توصیف حس و حال الانم سخت است؛ وقتی در استرالیا بودیم، فقط خدا میداند که چه شرایط روحی سختی داشتیم.
او ادامه داد: برای من هیچ چیز مهمتر از سربلندی ایران نیست. همانطور که مردم کشورم در داخل شجاعانه ایستادگی کردند، فکر میکنم ما هم در خارج از کشور به عنوان سربازان این سرزمین وظیفهمان را انجام دادیم. از برگشتن به ایران بینهایت خوشحالم.