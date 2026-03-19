بازیکن رئال از فهرست آرژانتین کنار رفت

به گزارش ایلنا، مربی تیم ملی آرژانتین فهرست بازیکنان دعوت‌شده برای آخرین مرحله آماده‌سازی پیش از جام جهانی را منتشر کرد؛ فهرستی که حضور پرشمار بازیکنان اتلتیکومادرید در آن جلب توجه می‌کند. در این میان، فرانکو ماستانتونو، وینگر جوان رئال مادرید، یکی از مهم‌ترین غایبان لیست محسوب می‌شود و یکی از سهمیه‌های خط حمله به جانلوکا پرستیانی، بازیکن بنفیکا و چهره شناخته‌شده در ماجرای درگیری با وینیسیوس، رسیده است.

این فهرست همچنین تحت تأثیر مصدومیت‌ها قرار گرفته و چند بازیکن کلیدی در آن حضور ندارند. لیساندرو مارتینس، لائوتارو مارتینز و جیووانی لوسلسو به دلیل مشکلات بدنی دیدار دوستانه مقابل گواتمالا را از دست داده‌اند؛ مسابقه‌ای که قرار است جایگزین رقابت «فینالیسیما» شود.

اتلتیکومادرید بیشترین سهم را در این فهرست دارد و شش بازیکن از این تیم به اردو دعوت شده‌اند: خوان موسو، ناهوئل مولینا، خولین آلوارز، جولیانو سیمئونه، نیکولاس گونزالس و تیاگو آلمادا. همچنین دو استعداد جوان کومو، ماکسیمو پرون و نیکو پاز، نیز در میان نفرات منتخب اسکالونی قرار دارند.

فهرست کامل بازیکنان دعوت‌شده

دروازه‌بان‌ها:

امیلیانو مارتینس (استون ویلا)، خرونیمو رولی (مارسی)، خوان موسو (اتلتیکو مادرید)

مدافعان:

ناهول مولینا (اتلتیکو مادرید)، گونسالو مونتیل (ریورپلاته)، کریستین رومرو (تاتنهام)، لئوناردو بالرڈی (مارسی)، مارکوس سنسی (بورنموث)، نیکولاس اوتامندی (بنفیکا)، توماس پالاسیوس (استودیانتس)، نیکولاس تالیافیکو (لیون)، گابریل روخاس (راسیگ)، مارکوس آکونیا (ریورپلاته)

هافبک‌ها:

لیاندرو پاردس (بوکا جونیورز)، ماکسیمو پرون (کومو)، الکسیس مک‌آلیستر (لیورپول)، انزو فرناندس (چلسی)، والنتین بارکو (استراسبورگ)، رودریگو دی‌پل (اینتر میامی)، اکسی‌کیل پالاسیوس (بایر لورکوزن)

مهاجمان:

لیونل مسی (اینتر میامی)، نیکو پاز (کومو)، جانلوکا پرستیانی (بنفیکا)، نیکولاس گونزالس (اتلتیکو مادرید)، جولیانو سیمئونه (اتلتیکو مادرید)، تیاگو آلمادا (اتلتیکو مادرید)، خوسه لوپس (پالمیراس)، خولین آلوارز (اتلتیکو مادرید)

