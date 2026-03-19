مصدومیت ستاره پاری سن ژرمن در لندن

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاری سن ژرمن در سه شنبه شب، برای انجام دیدار برگشت از دور یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا پا به استادیوم استمفوردبریج گذاشت. پاریسی ها که پیش از این در مسابقه رفت با یک پیروزی مقتدرانه پنج بر دو کار را تا حد زیادی یکسره کرده بودند، در پایتخت انگلستان نیز متوقف نشدند و سه بار دیگر دروازه تیم تحت هدایت لیام روزنیور را فرو ریختند. با این عملکرد درخشان در هر دو مسابقه، آنها نشان دادند که در قامت یک مدافع عنوان قهرمانی واقعی جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها را به دست آورده اند.

با این وجود، شیرینی این صعود مقتدرانه با یک اتفاق ناگوار برای نماینده فرانسه همراه شد. بارکولا در شرایطی به جمع سایر اعضای کاروان پاری سن ژرمن اضافه شد که مچ پای راست خود را در یک محافظ ارتوپدی قرار داده بود و علائم درد و ناراحتی به وضوح در چهره اش موج می زد. این وضعیت نشان دهنده آسیب دیدگی این بازیکن در جریان مسابقه بود و حالا این نگرانی جدی وجود دارد که او در این برهه حساس و سرنوشت ساز از فصل، شانس همراهی تیمش را در چندین دیدار آینده از دست بدهد.

لوییس انریکه در کنفرانس مطبوعاتی پایان مسابقه، در خصوص بازیکن خط حمله تیمش که در دقیقه پنجاه و دوم بازی بر اثر تکل خشن و بی محابای ژوائو پدروی برزیلی نقش بر زمین و مصدوم شده بود، این گونه توضیح داد: «منتظر می‌مانیم تا او چند آزمایش انجام دهد. فکر نمی‌کنم خیلی جدی باشد، اما من پزشک نیستم.»

در حال حاضر، مجموعه باشگاه پاری سن ژرمن در انتظار بررسی های دقیق کادر پزشکی و مشخص شدن جواب آزمایش های انجام گرفته روی این بازیکن هستند تا میزان دقیق آسیب دیدگی و همچنین مدت زمان دوری او از مستطیل سبز به طور رسمی تایید و اعلام شود.

