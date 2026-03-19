برگزاری اردوی تیم ملی در ترکیه با دو بازی دوستانه
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، اول فروردین از تهران راهی ترکیه میشود و در این اردو دو دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکنند، ساعت ۱۶ روز شنبه (اول فروردین) از تهران به تبریز سفر میکنند تا از آنجا راهی وان شوند و سپس برای برپایی اردوی آمادهسازی به استانبول پرواز کنند.
این اردو نخستین برنامه تیم ملی پس از پایان جنگ تحمیلی محسوب میشود و به همین دلیل از اهمیت ویژهای برای کادر فنی و اهالی فوتبال برخوردار است.
بر اساس شنیدهها، فهرست دعوتشدگان به این اردو با چند شگفتی همراه خواهد بود. هرچند برنامه سفر پیشتر به بازیکنان اعلام شده، اما اسامی نفرات دعوتشده هنوز به طور رسمی منتشر نشده است.
تیم ملی در جریان این اردو دو بازی دوستانه برگزار میکند؛ ایران در تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین) به مصاف نیجریه میرود و چهار روز بعد در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) مقابل کاستاریکا قرار خواهد گرفت.