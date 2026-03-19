پایان زودهنگام رویای قهرمانی: اینترمیامی با وجود مسی حذف شد

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسید همه‌چیز برای صعود اینترمیامی مهیاست و برنامه‌ریزی این تیم نیز کاملاً حساب‌شده پیش می‌رفت. پس از آن‌که کادر فنی تصمیم گرفت در دیدار لیگ برابر شارلوت به ستاره‌های اصلی استراحت بدهد، میامی با ترکیبی آماده و پرانرژی در نشویل پا به میدان گذاشت و از همان دقایق ابتدایی جریان بازی را در اختیار گرفت. لیونل مسی بار دیگر در نقش ستاره ظاهر شد، دروازه حریف را گشود و با ثبت نهصدمین گل دوران حرفه‌ای‌اش، همه‌چیز را مطابق خواسته تیمش پیش برد؛ تا جایی که بازی کاملاً تحت کنترل میهمان بود و نشانه‌ای از خطر جدی دیده نمی‌شد.

اما فوتبال بار دیگر روی بی‌رحم خود را نشان داد. تنها یک لحظه غفلت کافی بود تا همه معادلات به‌هم بریزد. نشویل از همان فرصت اندک نهایت استفاده را برد، به گل رسید و شوک بزرگی به اینترمیامی وارد کرد؛ گلی که در نهایت به قیمت حذف نماینده فلوریدا از جام قهرمانان کونکاکاف تمام شد. کریستیان اسپینوسا در دقیقه ۷۴ گل تساوی را به ثمر رساند تا گل زودهنگام مسی بی‌اثر شود و مسابقه با نتیجه ۱–۱ به پایان برسد. با توجه به تساوی بدون گل در دیدار رفت در تنسی، این نشویل بود که بلیت صعود را در دست گرفت و میامی را از ادامه رقابت‌ها کنار زد.

این حذف بدون تردید زخمی عمیق است که تا مدت‌ها در ذهن و خاطره اینترمیامی باقی خواهد ماند. بخش قابل‌توجهی از دو سوم ابتدایی مسابقه دقیقاً مطابق برنامه این تیم پیش رفت و تنها اتفاق ناخوشایند آن، مصدومیت سرخیو رگیلون، خرید جدید باشگاه، در نیمه نخست بود. مسی گل خود را با ضربه‌ای دقیق و حساب‌شده به ثمر رساند، مدافعان نشویل را در محوطه جریمه سردرگم کرد و مثل همیشه توپ را به شکلی بی‌نقص به تور دروازه دوخت. در آن لحظه، چنین به نظر می‌رسید که همان گل برای صعود کافی خواهد بود، اما واقعیت مسیر دیگری را رقم زد.

در دقیقه ۷۴، اسپینوسا از آشفتگی ایجادشده در خط دفاعی میامی نهایت بهره را برد. تنها چند ثانیه پس از واکنش اولیه دین سنت‌کلر، دروازه‌بان نشویل، توپ دوباره به جریان افتاد و در حالی که سنت‌کلر و چند مدافع میامی درون محوطه شش‌قدم روی زمین افتاده بودند، اسپینوسا ضربه نهایی را زد و توپ را از میان آن‌ها عبور داد تا گل تساوی ثبت شود.

این بار خبری از جادوی همیشگی و لحظات نجات‌بخش مسی در دقایق پایانی نبود؛ نه گل دیرهنگامی و نه فرصتی دوباره برای بازگشت. اینترمیامی از رقابتی کنار رفت که هدف‌گذاری جدی برای فتح آن داشت و می‌خواست از مسیر این جام، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال آمریکای شمالی تثبیت کند. با این حال، این هدف در سال جاری محقق نخواهد شد؛ چرا که میامی در خانه نتوانست به اندازه کافی قاطع باشد و نتیجه‌ای را که برای صعود نیاز داشت، به دست آورد.

