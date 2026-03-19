آرنه اشلوت:
با اشتیاق منتظر بازی پاریسنژرمن هستیم
آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، پس از پیروزی تیمش برابر گالاتاسرای اعلام کرد قرمزها حالا باید خود را برای جدال حساس با پاریسنژرمن در مرحله بعد آماده کنند.
به گزارش ایلنا، لیورپول چهارشنبهشب در دیدار برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آنفیلد و در حضور هواداران به مصاف گالاتاسرای رفت و با نمایشی مقتدرانه توانست شکست ۱-۰ بازی رفت در استانبول را جبران کند. شاگردان آرنه اشلوت با پیروزی قاطع ۴-۰ مقابل حریف ترکیهای راهی مرحله یکچهارم نهایی شدند تا همچنان در جمع مدعیان قهرمانی باقی بمانند.
اشلوت پس از پایان این دیدار در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران درباره عملکرد تیمش و شرایط این بازی پاسخ داد.
«از ابتدا تا انتها فکر میکنم ما همان بازیای را انجام دادیم که من انتظار داشتم، بازیکنان انتظار داشتند و هواداران انتظار داشتند. نه تنها ما از ابتدا تا پایان بازی تقریباً بینقصی انجام دادیم، بلکه هوادارانمان هم همینطور بودند. از همان ابتدا آنها چیزی را که فکر میکردیم قرار است رخ دهد و در واقع هم رخ داد، نپذیرفتند، این که حریف تلاش میکرد با کم کردن زمان مفید بازی شرایطی ایجاد کند که انرژی از داخل ورزشگاه خارج شود. هواداران ما واکنش فوقالعادهای به این موضوع نشان دادند و بازیکنان ما هم به تلاششان ادامه دادند، بنابراین یک پویایی عالی بین هواداران و بازیکنان شکل گرفت و تقریباً یک بازی کامل از طرف ما رقم خورد و قطعاً نمایش کاملی از سوی هوادارانمان.»
درباره گل خوب صلاح
«این موضوع چیزهای زیادی درباره او میگوید که بعد از خراب کردن یک پنالتی درست پیش از پایان نیمه اول، توانست آن گل را بزند. گاهی چنین اتفاقی میتواند برای یک بازیکن یا حتی برای کل تیم سخت باشد، بنابراین باید به تیم بابت نحوه بازگشتشان در نیمه دوم تبریک گفت چون ما این فصل بارها با مشکلات و ضربههای روحی روبرو شدهایم. در نیمههای اول یا دوم زیادی بوده که موقعیت پشت موقعیت خلق کردهایم، بدون این که نتیجه متناسب با عملکردمان بگیریم، یعنی گل نزدهایم. اما صلاح و تیم در نیمه دوم همانطور که دیدید وارد زمین شدند. او ابتدا پاس گل فوقالعادهای به هوگو داد و سپس گلی زد که امضای خودش است و بارها در این ورزشگاه و برای این باشگاه زده است: حرکت به داخل و فرستادن توپ به گوشه بالای دروازه. این نشاندهنده قدرت ذهنی اوست، اما قطعاً قدرت ذهنی تیم هم هست چون وقتی صحبت از این فصل میشود، ما زیاد درباره مقابله با سختیها صحبت کردهایم.»
مصدومیت مجدد صلاح
«از نظر مصدومیت، او درخواست تعویض کرد. نه به این دلیل که فکر میکرد کارش را در گلزنی انجام داده است، بلکه چون چیزی احساس کرد. بنابراین باید ببینیم برای آخر هفته در چه وضعیتی خواهد بود.»
روبرو شدن مجدد با PSG در لیگ قهرمانان
«اگر به مراحل پایانی لیگ قهرمانان برسید، یک چیز را با قطعیت میدانید: این که قرار است با پاری سن ژرمن روبرو شوید چون تیمی فوقالعاده است. ما فصل گذشته که با آنها بازی کردیم، این موضوع را تجربه کردیم. بازی در خانه آنها بسیار بسیار دشوار بود و اینجا در آنفیلد… من امشب گفتم که ما یک بازی کامل انجام دادیم و اینجا در آنفیلد هم مقابل پی اس جی یک بازی فوقالعاده انجام دادیم. بارها گفتهام آن مسابقه چه بازی بزرگی بود، بهترین بازیای که در دوران مربیگریام هدایت کردهام... شاید نه از نظر نتیجه، اما از نظر این که فوتبال باید چگونه بازی شود. هر دو تیم فقط فوتبال بازی میکردند، میخواستند از حضور هواداران لذت ببرند و آنها را سرگرم کنند. ما تنها تیمی بودیم که آنها را به وقت اضافه کشاندیم، تنها تیمی که آنها را به ضربات پنالتی رساندیم اما آن تیم این فصل نشان داده که سطحش حتی ذرهای پایین نیامده است.
ما هم امشب نشان دادیم که هنوز میتوانیم در همان سطحی بازی کنیم که بخشهای زیادی از فصل گذشته در آن بازی میکردیم. این برای من و برای ما اعتماد به نفس زیادی ایجاد میکند که چنین عملکردی داریم. این اولین بار در این فصل نیست، چند بار دیگر هم چنین نمایشهایی داشتهایم، مخصوصاً در اروپا. اما باید تلاش کنیم ثبات پیدا کنیم. البته همین حالا شاید برخی را ناامید کنم: تکرار چنین نمایشی تقریباً غیرممکن است، چون ثبت عدد ۵.۰۲ گل مورد انتظار (xG) در یک شب لیگ قهرمانان و در عین حال فقط ۰.۱۸ xG دریافت کردن، فکر نمیکنم به راحتی دوباره تکرار شود.»
اتمسفر آنفیلد
«بسیار قدردان هستم. فکر میکنم بارها گفتهام که ما دو بار مقابل آنها شکست خوردیم چون تیم خوبی هستند، اما قطعاً همچنین به این دلیل که هوادارانشان در ورزشگاهشان فوقالعاده به آنها کمک کردند. حالا فکر میکنم منصفانه است بگوییم آنفیلد جوی حتی بزرگتر ایجاد کرد. جو امشب باورنکردنی بود، همانطور که بارها در شبهای اروپایی در آنفیلد بوده است. من چند بار چنین چیزی را تجربه کردهام، احتمالاً شما حتی بیشتر. این دقیقاً همان چیزی بود که میتوانستیم از بازیکنان بخواهیم، اما قطعاً از هواداران هم. از همان لحظهای که حریف تلاش کرد جریان بازی را از بین ببرد، هواداران ما صدایشان را حتی بلندتر کردند و فکر میکنم این ترکیب بسیار مهم بود. شاید به همین دلیل بود که من در کنار زمین کمی پرانرژیتر از همیشه بودم، چون باید برای چیزی که امشب دیدیم با هم مبارزه کنیم.»
چرا صلاح بیشتر در مرکز بازی کرد
«فکر پشت این تصمیم فقط مربوط به صلاح نبود و به مسائل زیادی مربوط میشد. همیشه سعی میکنید تیم را طوری آماده کنید که در طول بازی به آنها کمک کند. اما فکر میکنم امشب بیشتر از این که درباره تاکتیک باشد، درباره میزان تلاش بازیکنان و حمایتی بود که از هواداران دریافت کردند. البته تاکتیک میتواند کمک کند اما میزان دوندگی، شدت بازی و ترکیب بازی همیشه مهمتر از تاکتیک است. با این حال، ما قبلاً هم از این تاکتیک استفاده کردهایم، در بازی خارج از خانه مقابل فرانکفورت، مقابل اینتر و چند بازی دیگر... اما اغلب در این فصل وقتی از آن استفاده کردهایم، یک بازیکن مصدوم شده است و دیگر نتوانستهایم آن را تکرار کنیم چون نوع خاصی از بازیکن در یک پست خاص را از دست دادهایم.
بنابراین قبلاً از این تاکتیک استفاده کردهایم اما متأسفانه حتی امشب هم جو گومز نمیتوانست بازی کند که البته وقتی مجبور شدم جرمی فریمپونگ را بیرون بیاورم خیلی کمککننده نبود اما کورتیس جونز دوباره کار فوقالعادهای انجام داد. این فصل ما همینطور بوده است: هر بار که فکر میکنیم سیستم مناسب یا سبک بازی درست را پیدا کردهایم، کسی مصدوم میشود و دیگر بازیکنی با همان ویژگی در دسترس نداریم، بنابراین مجبور میشویم دوباره تطبیق دهیم و تغییر بدهیم. اما این بخشی از کار مربیگری است، بنابراین نمیتوان درباره آن شکایت کرد.»
پرانرژی بودن صلاح کنار زمین
«فکر میکنم بیشتر به ارتباط بین بازیکنان و هواداران مربوط میشد. امیدوارم هواداران بیشتر روی نحوه بازی بازیکنان تمرکز کرده باشند تا کاری که من کنار خط انجام میدادم. اما در یک لحظه دیگر کافی است. خیلی زیاد با این وضعیت روبرو شدهام که ما سعی میکنیم جریان بازی را ایجاد کنیم، سعی میکنیم بازی کنیم و بعد دوباره کسی نیم ساعت روی زمین میافتد. دیگر کافی است، بنابراین فکر کردم باید کاری دربارهاش انجام دهم.
بارها تلاش کردهام با داور چهارم صحبت کنم و بگویم: متوجه هستید؟ متوجه هستید؟ حالا متوجه هستید؟ اما در تمام این فصل حتی یک بار هم وقت اضافهای که واقعاً سزاوارش بودیم به ما داده نشده است. به همین دلیل قبل از بازی به هواداران گفتم باید چیزی ایجاد کنیم تا با هم با این مسئله مقابله کنیم، چون این موضوع واقعاً سخت است. این چیزی نیست که بتوانم با یک تاکتیک جلویش را بگیرم، مگر این که شاید مثل یک دیوانه کنار خط بدوم. شاید مجبور شوم بیشتر این کار را انجام بدهم اما امیدوارم افرادی که باید درباره آن کاری انجام دهند، بیشتر و بیشتر متوجه این مسئله شوند.»