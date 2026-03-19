اعتراف ادی هاو: بارسلونا ما را نابود کرد

به گزارش ایلنا، نیوکسل در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته میهمان بارسلونا در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ بود. شاگردان ادی هاو در حالی پا به این مسابقه گذاشتند که بازی رفت دو تیم با تساوی ۱-۱ به پایان رسیده بود و همین نتیجه امید آنها برای صعود را زنده نگه داشته بود. با این حال روند بازی در بارسلونا کاملاً متفاوت پیش رفت و نیوکسل در شبی بسیار سخت با نتیجه سنگین ۷-۲ مغلوب شد تا با شکستی تلخ و تحقیرآمیز از ادامه رقابت‌ها کنار برود.

ادی هاو، سرمربی نیوکسل، پس از پایان این مسابقه در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیمش و این شکست سنگین به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

ناامیدی

«سطح امروز ما، برای مثال، مثل بازی مقابل چلسی نبود. در نیمه اول خوب بودیم. اشتباهات فردی داشتیم و از نظر دفاعی خوب نبودیم.»

تعویض

«نیازی به تغییر ندیدم، ما قوی بازی می‌کردیم. اما بعد اجرای عجیبی اتفاق افتاد و از نظر روانی بعد از آن چهار گل دیگر ریکاوری نکردیم.»

ریکاوری

«باید بازیکنان را دوباره به شرایط بدنی برگردانیم، باید بازی را مرور کنیم. باید روی ساندرلند تمرکز کنیم و بازی امروز را فراموش کنیم. تقریباً هیچ وقتی باقی نمانده است.»

نیمه دوم

«عملکرد ما در نیمه دوم افت کرد. نمی‌توانیم آن گل‌ها را دریافت کنیم. بعد از وقت استراحت برگشتیم، اما بعد از آن از نظر دفاعی خوب نبودیم و گل‌ها روی ما تأثیر گذاشتند…»

پنالتی

«در زمان سختی از راه رسید. بازی ۲–۲ مساوی بود و هر چیزی ممکن بود. ما با حس بدی زمین را ترک کردیم.»

بازی

«واکنشی نشان ندادیم. بازیکنان من برای ۵۰ یا ۶۰ دقیقه تمام توان‌شان را گذاشتند. بین دقیقه ۶۰ تا ۸۰ سخت بود. آنها بازیکنانی با استعداد فنی بالا هستند، هافبک‌های عالی دارند و مهاجمان‌شان هیچ شانسی به ما ندادند.»

لیگ قهرمانان

«امروز یک تجربه دردناک است، اما لیگ قهرمانان جایی است که می‌خواهیم در آن باشیم.»

