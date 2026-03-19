رقابت دو اسطوره: نبرد مسی و رونالدو برای گل شماره ۱۰۰۰
سالهاست جدال این دو نابغه دنیای فوتبال نفسها را در سینه حبس کرده، اما حالا همه چشمها به نقطهای تاریخی دوخته شدهاند؛ هزارمین گل، رکوردی که ممکن است یکبار دیگر مرزهای توانایی انسان در مستطیل سبز را جابهجا کند.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی بامداد امروز بار دیگر نامش را در تاریخ فوتبال جاودانهتر کرد. فوقستاره آرژانتینی اینترمیامی با گلزنی در دیدار مقابل نشویل، به دومین بازیکن تاریخ فوتبال مردان تبدیل شد که مرز ۹۰۰ گل رسمی در دوران حرفهای را پشت سر میگذارد؛ رکوردی که پیش از او تنها کریستیانو رونالدو به آن رسیده بود.
این گل تاریخی تنها هفت دقیقه پس از شروع مسابقه و در دیدار برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان کونکاکاف در ایالت تنسی به ثمر رسید تا مسی یکبار دیگر نشان دهد حتی در ۳۸ سالگی نیز توقفناپذیر است.
مسی از زمان پیوستن به اینترمیامی در ژوئن ۲۰۲۳، در ۹۲ مسابقه رسمی موفق به ثبت ۸۱ گل شده و نقش کلیدی در موفقیتهای این تیم ایفا کرده است؛ از جمله قهرمانی در لیگز کاپ و فتح لیگ فوتبال آمریکا. ستارهای که بسیاری او را بزرگترین فوتبالیست تاریخ میدانند، پیش از این نیز در ترکیب بارسلونا، پاری سن ژرمن و تیم ملی آرژانتین بارها دروازه رقبا را گشوده و هشت توپ طلا را به ویترین افتخاراتش افزوده است.
داستان گلزنیهای مسی به بیش از دو دهه قبل بازمیگردد؛ جایی که او در سن ۱۷ سالگی به جوانترین گلزن تاریخ بارسلونا تبدیل شد. ماه می ۲۰۰۵، دیدار مقابل آلباسته، تنها سه دقیقه پس از ورود به زمین به جای ساموئل اتوئو، نخستین گل او در لالیگا ثبت شد؛ گلی که سرآغاز مسیری افسانهای بود. مسی در ۱۷ سال حضور در بارسلونا، ۶۷۲ گل در ۷۷۸ بازی به ثمر رساند و همراه با این تیم افتخارات بزرگی کسب کرد: ۱۰ قهرمانی لالیگا، ۷ کوپا دلری، ۴ لیگ قهرمانان اروپا، ۳ سوپرجام اروپا و ۳ جام باشگاههای جهان.
او در سال ۲۰۲۱ راهی پاری سن ژرمن شد و طی دو فصل، در کنار نیمار و کیلیان امباپه، ۳۲ گل در ۷۵ مسابقه برای قهرمان فرانسه به ثبت رساند. پس از پایان قراردادش در فصل ۲۳-۲۰۲۲ و چند ماه بعد از قهرمانی تاریخی با آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مسی تصمیم گرفت فوتبالش را در آمریکا و با پیراهن اینترمیامی ادامه دهد.
در عرصه ملی نیز کارنامه مسی خیرهکننده است؛ او تاکنون ۱۹۶ بازی ملی انجام داده و ۱۱۵ گل برای تیم ملی آرژانتین، قهرمان سه دوره جام جهانی، به ثمر رسانده است.
آمار و ارقام منتشرشده از سوی اوپتا جزئیات جالبی از گلهای مسی را نشان میدهد. از مجموع ۹۰۰ گل رسمی او، ۷۵۵ گل با پای چپ، ۱۱۱ گل با پای راست، ۳۰ گل با ضربه سر و چهار گل به اشکال دیگر به ثمر رسیدهاند. همچنین ۷۲۴ گل داخل محوطه جریمه و ۱۷۶ گل خارج از محوطه بودهاند. در این میان، ۱۱۲ گل از روی نقطه پنالتی و ۷۰ گل نیز از روی ضربات ایستگاهی مستقیم ثبت شده است.
برخی تیمها بیش از سایرین قربانی نبوغ مسی شدهاند؛ سویا با ۲۵ گل در صدر این فهرست قرار دارد، پس از آن اتلتیک بیلبائو با ۲۴ گل، اتلتیکو مادرید با ۲۳ گل، والنسیا با ۱۸ گل، رئال مادرید با ۱۷ گل و لوانته با ۱۶ گل دیده میشوند.
با رسیدن به رکورد ۹۰۰ گل، مسی به جمعی بسیار محدود وارد شد؛ جمعی که تنها کریستیانو رونالدو در آن حضور دارد. رونالدو در سپتامبر ۲۰۲۴ با گلزنی مقابل کرواسی در ترکیب تیم ملی پرتغال به این مرز رسید و اکنون مجموع گلهای رسمی او به ۹65 گل رسیده است. این دو فوقستاره تنها بازیکنان تاریخ فوتبال مردان هستند که توانستهاند به رکورد ۹۰۰ گل رسمی دست پیدا کنند.
در این میان، پله اسطوره فوتبال برزیل همواره مدعی ثبت بیش از ۱۰۰۰ گل بود، اما بر اساس آمار رسمی مؤسسه RSSSF، تعداد گلهای رسمی او ۷۷۸ گل اعلام شده است. روماریو، دیگر ستاره نامدار برزیلی و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۴، نیز ۷۸۵ گل در کارنامه دارد.
مسی رکوردهای فردی قابل توجه دیگری هم در اختیار دارد؛ از جمله ثبت ۹۱ گل در سال تقویمی ۲۰۱۲ که شامل ۷۹ گل برای بارسلونا و ۱۲ گل برای تیم ملی آرژانتین بود. او همچنین سریعترین بازیکن تاریخ است که به ۱۰۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا رسید؛ دستاوردی که در ۱۲۳ مسابقه به ثبت رسید.
خاویر ماسکرانو، سرمربی فعلی اینترمیامی، درباره دستاورد جدید شاگردش گفت:«من فقط یک تماشاگر خوششانس هستم. عددی که دربارهاش صحبت میکنیم -۹۰۰ گل-دیوانهکننده است و دقیقاً به همین دلیل است که لئو مسی واقعاً منحصربهفرد است.»