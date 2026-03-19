شوک بزرگ به ناپولی و گالاتاسرای؛ اوسمین مصدوم شد

به گزارش ایلنا، رویای صعود گالاتاسرای در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، در یک شب فوق‌العاده تلخ به کابوسی تمام‌عیار تبدیل شد. نماینده ترکیه که با اندوخته‌ای ارزشمند و پیروزی ۱-۰ در بازی رفت پا به میدان نبرد برگشتِ مرحله یک‌هشتم نهایی گذاشته بود، در نهایت با دریافت چهار گل (شکست ۴-۰) مقابل لیورپول، زانو زد. این شکست سنگین نه تنها خط پایانی بر ماجراجویی‌های اروپایی این تیم کشید، بلکه با بروز دو مصدومیت به‌شدت نگران‌کننده، کام هواداران را بیش از پیش تلخ کرد.

در کانون این اتفاقات ناگوار، ویکتور اوسیمن، ماشین گلزنی و ستاره بی‌بدیل گالاتاسرای قرار داشت. این مهاجم سرشناس نیجریه‌ای در همان دقایق ابتدایی بازی دچار آسیب‌دیدگی شد، اما با تعصبی مثال‌زدنی و تحمل درد، تا پایان سوت نیمه نخست در زمین جنگید. با این حال، در رختکن و بین دو نیمه، شدت یافتن درد از یک سو و هشدار جدی کادر پزشکی مبنی بر ریسک بالای ادامه بازی از سوی دیگر، کادر فنی را مجبور به تعویض اجباری او کرد.

نگرانی‌های عمیق هواداران درباره وضعیت سلامت این مهاجم طراز اول، خیلی زود به واقعیت پیوست. در ساعات آغازین صبح پنجشنبه، تیم پزشکی باشگاه آب پاکی را روی دست هواداران ریخت و تایید کرد که اوسیمن دچار شکستگی از ناحیه دست شده است.

مدیریت باشگاه گالاتاسرای برای شفاف‌سازی اذهان عمومی و رسانه‌ها، بیانیه‌ای صادر کرد. در متن این اطلاعیه دقیقاً چنین آمده است:

«بازیکن ما، ویکتور اوسیمن، که در نیمه اول دیدار برگشت مرحله یک‌ هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول در بازی خارج از خانه ضربه‌ای به بازویش وارد شد و نیمه اول را کامل کرد، پس از بررسی‌هایی که در زمان استراحت بین دو نیمه انجام شد، به دلیل خطر شکستگی اجازه حضور در نیمه دوم را پیدا نکرد.»

تصاویر شکار شده توسط عکاسان پس از پایان این دیدار شوم، اوسیمن را در شرایطی نشان می‌داد که دست او توسط تیم پزشکی به طور کامل آتل‌بندی و بسته شده بود. بر اساس پروتکل‌های درمانی، انتظار می‌رود روند تخصصی مداوای این ستاره پس از بازگشت کاروان تیم، در کلینیک‌های مجهز کشور ترکیه پیگیری شود. تا این لحظه، هیچ اظهارنظر رسمی و دقیقی درباره مدت زمان دوری این بازیکن کلیدی از میادین فوتبال منتشر نشده و این موضوع به دغدغه اصلی کادر فنی در ادامه فصل تبدیل شده است.

