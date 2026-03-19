خشم ستاره مصری: به این نمایش مسخره پایان دهید

خشم ستاره مصری: به این نمایش مسخره پایان دهید
میدو، بازیکن پیشین تیم ملی مصر، نسبت به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا مبنی بر سلب عنوان قهرمانی از تیم سنگال واکنش تندی نشان داد و به شدت به این تصمیم اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، از شامگاه سه‌شنبه، قاره آفریقا در بهت و حیرت فرو رفته است. در پی شکایت رسمی مراکشی‌ها، کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا (کاف) حکمی جنجالی صادر کرد که همچون زلزله‌ای ورزش این قاره را لرزاند. بر اساس این رأی بی‌سابقه، جام قهرمانی ملت‌های آفریقا از دستان سنگالی‌ها خارج و به نام مراکش سند خورد؛ تصمیمی که موجی از انتقادات تند و واکنش‌های طوفانی را در گوشه و کنار قاره سیاه به دنبال داشته است.

در کانون این هیاهو، «میدو»، چهره سرشناس و ستاره پیشین تیم ملی مصر، نتوانست سکوت کند. او با استفاده از فضای مجازی، آتش خشم خود را بر سر مدیران و ساختار حاکم بر فوتبال آفریقا ریخت و با تندترین کلمات ممکن به این نهاد تاخت. وی در نخستین واکنش خود نوشت:

«کنفدراسیون فوتبال آفریقا یک مضحکه کامل است! سال‌هاست این را می‌گویم! حتی گفته‌ام که بیشتر اسطوره‌های آفریقایی که در رویدادها و جلسات این نهاد حضور دارند، دلقک هستند. تصمیم برای گرفتن جام از سنگال و دادن آن به مراکش، بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ فوتبال است، تصمیمی که فقط باعث ایجاد تفرقه خواهد شد.»

این پایان حملات کوبنده میدو نبود. او با نشانه گرفتن مستقیم مدیریت فدراسیون فوتبال آفریقا، صحبت‌هایش را این‌گونه پی گرفت:

«آفرین به موتسه‌په (رییس کاف). همه شما ما را به همان چیزی تبدیل کردید که بعضی از غربی‌ها می‌خواهند ما باشیم. ما حالا شبیه یک قاره احمق و فاسد شده‌ایم. آفریقا شایسته بهتر از این است! فوتبال آفریقا به یک انقلاب نیاز دارد! همه این افراد باید بروند، امروز، نه فردا!»

مهاجم سال‌های دور المپیک مارسی، در ادامه تلاش کرد حساب مردم مراکش را از این تصمیم اداری جدا کند، اما با صراحت تأکید کرد که پادشاهی در مستطیل سبز حق مسلم سنگال بوده است؛ حقیقتی که شاید پذیرش آن برای رفقای مراکشی‌اش دشوار باشد. او موضع خود را این‌طور شفاف‌سازی کرد:

«من مخالف مراکش نیستم. من مراکش و مراکشی‌ها را دوست دارم و دوستان مراکشی زیادی دارم که آنها را دوست دارم و عمیقاً به آنها احترام می‌گذارم اما بیایید، بچه‌ها، دیگر بس است. شما در زمین باختید. سنگال تیم برتر فینال بود. آنها شایسته قهرمانی آفریقا هستند. واضح و ساده است و همه شما این را می‌دانید! واقعاً می‌خواستم به دوستان مراکشی‌ام تبریک بگویم اما نمی‌توانم بابت چیزی که در دفتر به دست آمده است و نه در زمین، به شما تبریک بگویم!»

خشم ستاره مصری: به این نمایش مسخره پایان دهید

