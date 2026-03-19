حریفان ایران در فوتبال ساحلی آسیایی مشخص شدند

به گزارش ایلنا، با برگزاری مراسم قرعه‌کشی بازی‌های ساحلی آسیایی سانیا ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در گروه B با عربستان، تایلند و امارات هم‌گروه شد.

در مراسم قرعه‌کشی ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی که در سانیا چین برگزار شد، تیم‌های شرکت‌کننده در رقابت‌های فوتبال ساحلی حریفان خود را شناختند. بر این اساس تیم ملی ایران در گروه B با تیم‌های عربستان، تایلند و امارات رقابت خواهد کرد. در گروه A نیز تیم‌های چین میزبان، عمان و فلسطین قرار دارند.

رقابت‌های فوتبال ساحلی این دوره از بازی‌ها از ۱۸ آوریل تا ۳ مه ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) در شهر ساحلی سانیا در استان هاینان چین برگزار می‌شود. این مسابقات در مجموعه ورزشی Yuhai Club Sanya Bay در منطقه تیانیا برگزار خواهد شد؛ مجموعه‌ای که دارای دو زمین مسابقه و دو زمین تمرینی با ظرفیت حدود سه هزار تماشاگر است.

ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف قاره آسیا در رشته‌های متنوع ساحلی برگزار می‌شود و فوتبال ساحلی یکی از رشته‌های مهم این رویداد به شمار می‌رود.

