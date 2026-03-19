تاج: آمریکا را تحریم میکنیم، اما جام جهانی را نه
رئیس فدراسیون فوتبال ایران از رایزنی با فیفا برای انتقال بازیهای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ از آمریکا به مکزیک خبر داد؛ موضوعی که در پی تنشهای سیاسی اخیر مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، ایران که یکی از نخستین تیمهای صعودکننده به جام جهانی ۲۰۲۶ بود، پس از آغاز تنشها با آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر فوریه، با ابهاماتی درباره حضورش در این رقابتها روبهرو شده است. این مسابقات قرار است از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود.
طبق برنامه فعلی، تیم ملی ایران باید هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا انجام دهد، اما مهدی تاج اعلام کرد فدراسیون فوتبال در حال مذاکره با فیفا برای انتقال این دیدارها به مکزیک است. او تاکید کرد: «ما آمریکا را تحریم خواهیم کرد، اما جام جهانی را تحریم نخواهیم کرد.»
در همین حال، تیم ملی ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی در ترکیه حضور دارد و قرار است ۲۷ مارس مقابل نیجریه و چهار روز بعد برابر کاستاریکا در آنتالیا و در قالب یک تورنمنت چهارجانبه به میدان برود؛ رقابتهایی که به دلیل شرایط منطقه از اردن به ترکیه منتقل شده است.
در واکنش به این موضوع، کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک اعلام کرده کشورش آمادگی میزبانی از دیدارهای ایران مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را دارد، هرچند تصمیم نهایی درباره تغییر محل برگزاری مسابقات بر عهده فیفاست. این نهاد نیز اعلام کرده همچنان انتظار دارد رقابتها طبق برنامه اعلامشده در دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شود.