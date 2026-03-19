الوصل با بردی جنجالی امیدوار شد

به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر امارات، تیم الوصل در ورزشگاه زعبیل دبی به مصاف الظفره رده‌دوازدهمی رفت و به پیروزی ۳ بر صفر دست یافت. فابیو لیما که پس از ۱۱ بازی ناکامی زیر فشار انتقادات قرار داشت، در دقیقه ۳۲ گل نخست را به ثمر رساند تا بازگشتی موفق داشته باشد.

پس از او علی صالح در دقیقه ۵۱ گل دوم الوصل را زد و رناتو جونیور در دقیقه ۸۰ تیر خلاص را شلیک کرد. این مسابقه پرتنش با سه کارت قرمز همراه بود؛ گابریل دوس سانتوس از الوصل در دقیقه ۵۱ اخراج شد و وینیسوس سرافیم (۵۹) و عبدالرحمن سوسی (۸۹) از الظفره کارت قرمز گرفتند.

لیما با این گل شمار گل‌های خود در لیگ امارات را به عدد ۱۸۰ رساند و در رده سوم بهترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها، پشت سر علی مبخوت (۲۲۸) و سباستین تیگالی (۱۸۴) قرار گرفت.

با این برد، الوصل ۳۳ امتیازی شد و به رتبه پنجم جدول صعود کرد تا بیش از گذشته به کسب سهمیه آسیایی امیدوار شود. الظفره نیز با ۱۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماند و تیم فرهاد مجیدی را با یک امتیاز کمتر، در تعقیب خود می‌بیند.

انتهای پیام/