گزارشگر مطرح الجزایری کنار گذاشته شد؟
غیبت ناگهانی حفیظ دراجی از برنامههای شبکه beIN Sports پس از اظهارنظرهای اخیرش، گمانهزنیهایی درباره احتمال تعلیق این گزارشگر سرشناس به وجود آورده است.
به گزارش ایلنا، حفیظ دراجی، گزارشگر و تحلیلگر شناختهشده فوتبال، از زمان اظهارنظرهای اخیرش درباره تحولات منطقهای، به طور محسوسی از برنامههای شبکه قطری beIN Sports که معمولاً در آن حضور داشت، غایب بوده است. این غیبت ناگهانی باعث شکلگیری شایعاتی درباره احتمال تعلیق او از سوی این شبکه شده است.
دراجی که پیش از این نیز به دلیل مواضع صریح خود در کنار تحلیلهای فوتبالی مورد توجه قرار گرفته بود، در شبکههای اجتماعی نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد. برخی رسانهها معتقدند این اظهارات ممکن است در حذف او از جمع گزارشگران، بهویژه در دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تأثیرگذار بوده باشد.
با این حال دراجی تلاش کرده با تأکید بر اینکه دلیل غیبتش تنها یک مرخصی استعلاجی است، شایعات را رد کند؛ موضوعی که با توجه به ادامهدار بودن غیبت او همچنان با تردیدهایی همراه است. در این میان شبکه beIN Sports نیز تاکنون واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده و آینده همکاری این گزارشگر با این شبکه در هالهای از ابهام قرار دارد.
دراجی در تازهترین فعالیت خود در صفحه شخصیاش در شبکه اجتماعی «X» نیز به تصمیم کمیته تجدیدنظر اتحادیه فوتبال آفریقا درباره فینال جام ملتهای آفریقا واکنش نشان داد و این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد.