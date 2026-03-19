بارسلونا 7-2 نیوکسل: شب فراموش نشدنی ‌در کاتالونیا

به گزارش ایلنا، بارسلونا در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی، میزبان نیوکسل انگلیس بود و در نهایت با یک پیروزی پرگل و با نتیجه مجموع 8 بر 3، بلیت صعود به جمع هشت تیم برتر اروپا را رزرو کرد تا منتظر تقابل با برنده دیدار اتلتیکو مادرید و تاتنهام بماند.

نیمه اول؛ نبرد پایاپای و تعقیب و گریز

بازی با ریتمی تند و هجومی آغاز شد. تنها 6 دقیقه از سوت فرانسوا لتسیه، داور فرانسوی مسابقه، گذشته بود که لغزش بدموقع لوییس هال در خط دفاعی کلاغ‌ها، فرصت را در اختیار رافینیا قرار داد تا با یک ضربه دقیق، گل اول را برای کاتالان‌ها به ثمر برساند. اما شاگردان ادی هاو خیلی زود واکنش نشان دادند و در دقیقه 15، پاس استثنایی هال در عمق مدافعان بارسا به آنتونی الانگا رسید تا او کار را به تساوی بکشاند.

هیجان در نوکمپ موج می‌زد. در دقیقه 18، روی یک ضربه ایستگاهی و غفلت عجیب مدافعان نیوکسل، جرارد مارتین با یک ضربه سر پاسی را برای مارک برنال مهیا کرد تا این هافبک دفاعی جوان، بارسلونا را مجدداً پیش بیندازد. در همین دقایق بود که اریک گارسیا به دلیل کشیدگی عضله جای خود را به رونالد آرائوخو داد. نیوکسل که تسلیم‌ناپذیر نشان می‌داد، در دقیقه 28 بار دیگر توسط الانگا و روی پاس زیبای هاروی بارنز به گل تساوی دست یافت.

در حالی که به نظر می‌رسید نیمه اول با همین نتیجه به پایان می‌رسد، خطای ناشیانه کیه‌ران تریپیر روی رافینیا در داخل محوطه جریمه، پس از بررسی کمک‌داور ویدیویی، یک ضربه پنالتی در اختیار بارسا گذاشت. لامین یامال در هفتمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده پشت توپ ایستاد و با خونسردی تمام دروازه آرون رمزدیل را باز کرد تا بلوگرانا با پیروزی 3 بر 2 به رختکن برود.

نیمه دوم؛ جشنواره گل و تحقیر تاریخی نیوکسل

با شروع 45 دقیقه مربیان، موتور گلزنی بارسلونا با قدرت بیشتری روشن شد و شیرازه تیم ادی هاو به طور کامل از هم پاشید. در دقیقه 51، حرکت تیمی چشم‌نواز بازیکنان بارسا و پاس هنرمندانه رافینیا، فرمین لوپز را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد تا او گل چهارم را به زیبایی هرچه تمام‌تر به ثمر برساند.

پس از این گل، نوبت به هنرنمایی رابرت لواندوفسکی رسید. ماشین گلزنی لهستانی ابتدا در دقیقه 56 روی ارسال کرنر بی‌نقص رافینیا با یک ضربه سر تماشایی دروازه را باز کرد. تنها 5 دقیقه بعد و در دقیقه 61، لامین یامال با یک حرکت انفرادی دیدنی لواندوفسکی را صاحب توپ کرد و او با یک فریب زیبا و ضربه‌ای دقیق، دبل خود را تکمیل کرد. لواندوفسکی با این دو گل، با عبور از فیلیپو اینزاگی، به مسن‌ترین بازیکنی تبدیل شد که در یک بازی لیگ قهرمانان اروپا (با 37 سال و 209 روز سن) موفق به ثبت دبل می‌شود.

اما این پایان کار نبود. در دقیقه 72، اشتباه مهلک و پاس به عقب فاجعه‌بار رمزی، رافینیا را در موقعیت گلزنی قرار داد تا ستاره برزیلی با ثبت دومین گل و دومین پاس گل خود در این مسابقه، شب رویایی‌اش را تکمیل کند و نتیجه عجیب 7 بر 2 روی تابلوی نتایج نقش ببندد. در دقایق پایانی بازی خوان گارسیا، دروازه‌بان آماده بارسا، دچار مصدومیت شد و جای خود را به وویچک شزنی باتجربه داد.

بارسلونا در شبی که امید گل 4.29 را در برابر 1.52 حریف ثبت کرد، نشان داد که به شدت تشنه کسب ششمین عنوان قهرمانی خود در چمپیونزلیگ است. در سوی مقابل، نیوکسل با ثبت سنگین‌ترین شکست خود در تمامی رقابت‌ها از دسامبر 2012 تا به امروز، با خاطره‌ای تلخ با اروپا وداع کرد و حالا باید خود را برای دربی حساس تاین‌ور در آخر هفته آماده کند.

