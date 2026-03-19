تاتنهام 3-2 اتلتیکو مادرید: تیم سیمئونه حریف بارسلونا شد
اتلتیکو مادرید امشب در لندن باخت ولی راهی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان شد و باید به مصاف بارسلونا برود.

به گزارش ایلنا، تقابل اتلتیکو مادرید و تاتنهام در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، به عرصه‌ای برای خودنمایی دو ستاره آرژانتینی تبدیل شد: خوان موسو در قامت یک دیوار نفوذناپذیر و خولین آلوارز، ملقب به «عنکبوت»، که بار دیگر ثابت کرد مرد بازی‌های بزرگ است.

در شبی که تاتنهام با تمام وجود برای جبران شکست سنگین بازی رفت (۵-۲) حمله می‌کرد، این زوج آرژانتینی بودند که سند صعود شاگردان سیمئونه را امضا کردند.

خوان موسو، در غیاب یان اوبلاک، سنگین‌ترین آزمون دوران حضورش در اتلتیکو را پشت سر گذاشت. او با هشت مهار تماشایی، به‌ویژه در برابر حملات هوایی و ضربات سهمگین «کولو موانی» و «پدرو پورو»، تیمش را در بازی نگه داشت. 

تاتنهام که در لیگ برتر روزهای تلخی را سپری می‌کند، در لیگ قهرمانان با چهره‌ای متفاوت ظاهر شد و از همان دقایق ابتدایی، دروازه اتلتیکو را آماج حملات خود قرار داد. فشار بی‌امان «اسپرز» سرانجام در نیمه اول جواب داد و کولو موانی با ضربه سر قفل دروازه موسو را شکست تا امیدها در لندن زنده شود.

اما نیمه دوم، زمان درخشش خولین آلوارز بود. او که با یک گل و یک پاس گل ستاره تهاجمی تیمش بود، روی یک ضدحمله برق‌آسا و با حرکتی تکنیکی، گل تساوی را به ثمر رساند تا آب سردی بر پیکر میزبان بریزد. 

اگرچه تاتنهام توسط سیمونز دوباره پیش افتاد، اما هوش آلوارز در ارسال کرنر و ضربه سر دقیق «هانکو»، بازی را به تساوی ۲-۲ کشاند. در دقایق پایانی، تاتنهام با ضربه پنالتی سیمونز به پیروزی ۳-۲ رسید، اما این برد (اولین پیروزی تودور روی نیمکت تاتنهام) برای صعود آن‌ها کافی نبود. 

اتلتیکو با تکیه بر ذخیره گل‌های بازی رفت و درخشش خیره‌کننده موسو، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد تا در یک تقابل تمام‌اسپانیایی، حریف بارسلونا شود.

