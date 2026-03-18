اعلام ترکیب لیورپول و گالاتاسرای

به گزارش ایلنا، امشب ورزشگاه تاریخی آنفیلد میزبان یکی از جذاب‌ترین دیدارهای دور برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود و لیورپول با یک ترکیب دگرگون‌شده و پر از ستاره باید به مصاف گالاتاسرای جاه‌طلب برود. نگاهی به ترکیب دو تیم نشان می‌دهد که هر دو سرمربی با آرایش کاملا مشابه ۴-۲-۳-۱ پای به میدان گذاشته‌اند، اما تفاوت در ابزارها و شرح وظایف فردی بازیکنان، این نبرد را به یک شطرنج تمام‌عیار تاکتیکی روی چمن سبز تبدیل کرده است.

ماشین هجومی لیورپول؛ از فریمپونگ تا جادوی ویرتز

قرمزهای مرسی‌ساید امشب با ترکیبی به‌شدت هجومی و زهردار روانه میدان شده‌اند. حضور آلیسون بکر درون دروازه، خیال خط دفاعی را راحت کرده است. در قلب دفاع، ویرژیل فن‌دایک در کنار ابراهیما کوناته سدی مستحکم و فیزیکی تشکیل داده‌اند، اما نقطه عطف تاکتیک لیورپول در کناره‌هاست؛ جایی که جرمی فریمپونگ در راست و میلوش کرکز در چپ، وظیفه دارند به عنوان مدافعان کناری رونده (فول‌بک‌های هجومی)، دائم در فاز تهاجمی شرکت کنند و عرض زمین را پوشش دهند.

در مرکز میدان، زوج الکسیس مک‌آلیستر و رایان گرافنبرخ وظیفه سنگین کنترل ریتم بازی، تخریب حملات حریف و انتقال سریع توپ به فاز هجومی را بر عهده دارند. اما ترسناک‌ترین بخش ترکیب لیورپول، خط آتش این تیم در پشت سر مهاجم نوک است. محمد صلاح باتجربه در سمت راست، فلوریان ویرتز تکنیکی در سمت چپ و دومینیک سوبوسلای در نقش بازی‌ساز مرکزی، مثلثی ویرانگر را برای تغذیه هوگو اکیتیکه، مهاجم نوک جوان و فرصت‌طلب تیم، تشکیل داده‌اند تا عرصه را بر مدافعان حریف تنگ کنند.

سد محکم ترک‌ها و امیدواری به انفجار اوسیمن

در سمت مقابل، گالاتاسرای با تکیه بر ستاره‌های بین‌المللی و لژیونرهای سرشناس خود به دنبال خلق شگفتی در انگلیس است. چاکر درون دروازه ایستاده و خط دفاعی چهار نفره شامل ساشا بویی در راست، یاکوبس در چپ، و زوج بارداکچی و ویلفرد سینگو در مرکز، وظیفه مهار مهاجمان سریع و تکنیکی لیورپول را دارند. تقابل ساشا بویی با وینگرهای لیورپول قطعا از جذابیت‌های خاص این بازی خواهد بود.

در کمربند میانی، گالاتاسرای به زوج جنگنده و دونده ماریو لمینا و لوکاس توریرا تکیه کرده است؛ دو بازیکنی که وظیفه دارند فضای بین خطوط را پرس کرده و مانع از شکل‌گیری و طراحی حملات لیورپول از مرکز میدان شوند. در فاز هجومی، گابریل سارا که در روزهای گذشته به خاطر درخشش در گالاتاسرای به تیم ملی برزیل دعوت شده به عنوان طراح حملات، در کنار باریش آلپر ییلماز و رولاند سالای، وظیفه دارند توپ‌ها را با سرعت بالا به خطرناک‌ترین مهره تیم یعنی ویکتور اوسیمن برسانند. مهاجم نیجریه‌ای گالاتاسرای امید اول گلزنی تیمش در ضدحملات سریع است و مدافعان لیورپول کار بسیار سختی برای مهار قدرت بدنی، پرش‌های بلند و سرعت استارت‌های او خواهند داشت.

ترکیب اصلی دو تیم:

لیورپول: آلیسون، کرکز، فن‌دایک، کوناته، فریمپونگ، مک‌آلیستر،گراونبرخ، ویرتز، سوبوسلای، صلاح، اکیتیکه

گالاتاسرای : چاکر، یاکوبس، بارداکچی، سینگو، بویی، لمینا، توریرا، آلپر ییلماز، سارا، سالای، اوسیمن

