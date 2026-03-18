تاج: بازیکنان تیم ملی بهترین هدیه را به جامعه ورزش دادند
رییس فدراسیون در مراسم استقبال بازیکنان دقایقی را با آنها گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رییس فدراسیون در مراسم اسنقبال از تیم ملی فوتبال بانوان گفت: خیلی خوشحالم که شما را اینجا میبینم.
از طرف خانواده فوتبال کشور، وزیر ورزش و جوانان، استاندار محترم، معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تشکر میکنم که بهترین هدیه را به جامعه ورزش دادید.
وی افزود: شما دست رد به پیشنهادات دشمن زدید به همین دلیل تقدیر و تشکر میکنم و خوشحالم بار دیگر شما را میبینم.