خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاج: بازیکنان تیم ملی بهترین هدیه را به جامعه ورزش دادند

تاج: بازیکنان تیم ملی بهترین هدیه را به جامعه ورزش دادند
کد خبر : 1763436
لینک کوتاه کپی شد.

رییس فدراسیون در مراسم استقبال بازیکنان دقایقی را با آن‌ها گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رییس فدراسیون در مراسم اسنقبال از تیم ملی فوتبال بانوان گفت: خیلی خوشحالم که شما را اینجا میبینم.   

از طرف خانواده فوتبال کشور، وزیر ورزش و جوانان، استاندار محترم، معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تشکر می‌کنم که  بهترین هدیه را به جامعه ورزش دادید.

وی افزود: شما دست رد به پیشنهادات دشمن زدید به همین دلیل تقدیر و تشکر می‌کنم و خوشحالم بار دیگر شما را میبینم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
