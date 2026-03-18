به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، برانکو ایوانکوویچ، مربی فوتبال، که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ به مدت ده سال در ایران زندگی کرده و با کسب موفقیت‌های تاریخی به عنوان مربی پرسپولیس و تیم ملی فوتبال، به یک نماد ورزشی در ایران تبدیل شده است می ‌گوید: «من به ایران وابستگی عاطفی دارم و این کشور وطن دوم من است. ده سال فوق‌العاده را در آنجا گذراندم و از موفقیت‌های ورزشی و همکاری با بازیکنانی که مشتاقانه می‌خواهند برای خود، خانواده‌هایشان و کشورشان به نتایج ورزشی خوب دست یابند، لذت بردم. ایران کشوری با مردمانی فوق‌العاده، مهربان و یاریگر هست.»

ایوانکوویچ تاکید می کند: «من از وقوع جنگ‌ در هر کجای دنیا، ناراحت و ناامید هستم. حالا این جنگ‌ در ایران رخ داده است، جایی که من در آن دوستان زیادی دارم. هیچ دلیلی نمی‌بینم که این اتفاق در چنین کشوری رخ دهد، کشوری که مانند هر کشور دیگری در جهان، با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کند اما شایسته چنین رفتاری نبوده است. دیروز تماس کوتاهی با مترجم سابقم در ایران داشتم. او به من اطلاع داد که همه چیز خوب است و مردم مراقب هستند که آسیب نبینند.»

او اضافه می‌کند که در ۲۱ مارس، اولین روز بهار، سال نو ایرانی آغاز می‌شود، سنتی که بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارد و ایرانیان برای آن احترام زیادی قائل هستند.

ایوانکوویچ می‌گوید: «ایران ۵۰ سال است که تحت تحریم‌ها زندگی می‌کند. آنها دوام آوردند و پیشرفت کردند. من هیچ مشکلی را در ایران تجربه نکردم، اما زندگی عادی را در تهران و سایر شهرها نظاره گر بودم. جوانان، مانند ما، شبکه‌های اجتماعی داشتند که محدود نبودند. من همچنین یک اینستاگرام دارم که حدود دو میلیون دنبال‌کننده دارد که اکثر آنها ایرانی هستند. فشار و تهدیدی که متأسفانه اکنون تحقق یافته است، در زندگی عادی احساس نمی‌شد. ایرانیان به سراسر جهان سفر می‌کردند، هواپیماها پر بود.»

ایوانکوویچ می‌گوید: «مانند همه جای دنیا، ایران هم یک سری قوانین خاص خود را دارد، اما این من این قوانین را عاملی که باعث ایجاد مشکل برای مردم در زندگی روزمره‌شان ‌شود، نمی‌دیدم. البته من در شرایط VIP بودم و با مردم مناطق روستایی در تماس نبودم.».

ایوانکوویچ تأکید می‌کند بیشتر با جوانانی که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ متولد شده‌اند، معاشرت داشته است. «در خصوص سیاست و رژیم صحبت می شد، اما من متوجه نشدم که این برایشان مانع یا مشکلی باشد. می‌گویند زنان در ایران هیچ حقی ندارند، اما همه آنها به مدرسه می‌روند، درس می‌خوانند و تعداد زیادی از آنها انواع کارها را انجام می‌دهند. زنان جوان نیز به مد اهمیت می‌دهند. آنها شلوارهای پاره می‌پوشند. روسری برای آنها بیشتر یک وسیله مد است، مگر در دفاتر رسمی یا تلویزیون که زنان باید نوع خاصی از روسری را بپوشند.»

برانکو خاطرنشان کرد: ایرانی‌ها فوتبال را خیلی دوست دارند، از بچه‌های کوچک گرفته تا مادربزرگ‌ها. حتی زنان هم بازیکنان و تیم ها را می شناسند. آنها حتی به دیدن بازی‌ها می روند. وقتی ما در مقدماتی جام جهانی با بحرین بازی می کردیم، گروهی از زنان به بازی آمدند، همچنین وقتی پرسپولیس فینال لیگ قهرمانان را بازی کرد، حدود ۶۰۰ تماشاچی زن از جمله همسر و دختر من هم بودند.

وی افزود: ایرانیان کشور خود را بسیار دوست دارند؛ آنها بسیار احساساتی و به خانواده‌هایشان وابسته هستند. آنها مطمئناً از خود و همه اطرافیانشان محافظت خواهند کرد. آنها آماده دفاع از خود می باشند. آنها جنگ طولانی مدتی با عراق داشتند و همه آماده فداکاری هستند. هیچ جنگی نمی‌تواند به خوبی تمام شود. جنگ هیچ برنده‌ای ندارد و حتما هیچ خوبی به همراه ندارد. امیدوارم که به زودی تمام شود و زندگی در ایران و کل منطقه به حالت عادی برگردد.

ایوانکوویچ تخمین می‌زند که در حالی که جنگ در ایران ادامه دارد، هیچ چیز قابل توجهی تغییر نخواهد کرد و بعداً مردم ایران خودشان تصمیم خواهند گرفت که چگونه ادامه دهند. او یادآوری می‌کند که جمعیت زیادی از ایرانیان در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند و همه بازیکنانش گرین کارت آمریکایی داشتند.

ایوانکوویچ اظهار می کند: «تحریم‌ها، هر چقدر هم که بد بود، به ایران اجازه داد تا همه چیز ضروری برای زندگی را تولید کند و صنعت خود را توسعه دهد. واردات نیز وجود داشت. همه چیز را می‌شد در تهران خریداری کرد، هیچ کمبودی وجود نداشت.» او می‌افزاید که هرگز در کار خود مشکلی با مراسم های مذهبی نداشته است. همه زمان نماز خواندن خود را انتخاب می‌کردند و جلسات تمرینی به دلیل نماز قطع نمی‌شد یا مسابقات تغییر نمی‌کرد.

ایوانکوویچ می‌گوید: «من هیچ تجربه منفی با سیاست نداشته‌ام. وقتی مربی تیم ملی بودم، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، بنابراین خاتمی، رئیس جمهور سابق، و همچنین احمدی نژاد، به تمرینات می‌آمدند.»

او معتقد است که تغییر تصمیم ایران برای عدم شرکت در جام جهانی که از اواسط ژوئن در آمریکا آغاز می‌شود، دشوار است، زیرا سوال این است که جنگ چه زمانی پایان می‌یابد و در حالی که جنگ در جریان است، هیچ فعالیت ورزشی وجود ندارد، بنابراین دلیلی برای حضور در یک رقابت بزرگ بدون آمادگی وجود ندارد. او تأکید می‌کند که ایران یک تیم ملی عالی با بازیکنان متعددی دارد که در باشگاه‌های بزرگ اروپایی بازی می‌کنند. او ادعا می‌کند که در زمان او، هیچ موردی از عدم بازگشت ورزشکاری به همراه تیم ملی به خانه و درخواست پناهندگی در خارج از کشور وجود نداشته است، همانطور که اخیراً بازیکنان فوتبال زن ایرانی در استرالیا پس از آنکه در ایران به دلیل امتناع از خواندن سرود ملی در یک مسابقه خائن اعلام شدند، این کار را انجام دادند.

ایوانکوویچ می‌گوید: "من مطمئن هستم که این تهدیدهای روزنامه‌ها بی‌طرفانه نیست و مطمئنم که وقتی این دختران به ایران بازگردند، هیچ اتفاقی برای آنها نخواهد افتاد." او توضیح می‌دهد که یکی از این هفت بازیکن فوتبال زن که از پناهندگی انصراف داده است، هنگام ورود به ایران مجازات نخواهد شد.

ایوانکوویچ در آخر به هوادارانش در ایران می‌گوید: «آرزو می‌کنم سال نو را با خانواده‌هایتان جشن بگیرید، اوضاع آرام شود و مثل قبل به زندگی عادی خود ادامه دهید.»

