سردرگمی گواردیولا در انتخاب ترکیب منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا مجدداً با همان چالش همیشگی و آشنای خود دست به گریبان شده است. او به دنبال انتخاب یازده نفر ابتدایی دور از انتظارش در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، آماج حملات و انتقادات تند قرار گرفت؛ تصمیماتی نظیر فدا کردن میانه میدان به منظور بهره‌گیری گسترده‌تر از بازیکنان کناری، میدان دادن به جرمی دوکو که به تازگی دوران نقاهت خود را سپری کرده بود، بازی گرفتن از ساوینیو که حضورش ثمره مشخصی به همراه نداشت و همچنین قرار دادن مدافعان کناری ثابت تیم یعنی ماتئوس نونس و رایان آیت‌نوری بر روی نیمکت ذخیره‌ها.

این سرمربی در تقابل با وستهم نیز دست به تغییر ترکیب تیمش زد، ولی باز هم در کسب نتیجه مطلوب ناکام ماند. سرمربی اسپانیایی پس از تساوی در ورزشگاه لندن گفت: «می‌توانید بدون هیچ رحمی از ترکیب من انتقاد کنید، حالا واقعاً سزاوارش هستم.» وی خاطرنشان کرد که پیش از این، ایراداتی که به نمایش ضعیف تیم و نقشه‌های تاکتیکی او در برابر رئال مادرید وارد می‌شد، فاقد پایه و اساس تلقی می‌گردید. در حقیقت، مرد اول نیمکت منچسترسیتی به منظور بالا بردن زهر خط حمله تیمش در محوطه جریمه رقیب دست به اصلاحاتی زد و در دیدار برابر وستهم، عمر مرموش را به عنوان زوج ارلینگ هالند روانه میدان کرد، اما این ترفند نیز گره‌گشا نبود و طلسم دروازه حریف شکسته نشد. پیکان اصلی انتقادات بیشتر به سمت کمرنگ شدن جایگاه رایان شرکی نشانه رفته است؛ ستاره‌ای که در بخش‌های عمده‌ای از تاکتیک‌های تیم و مسیر این فصل سیتیزن‌ها تأثیرگذاری شگرفی داشته است.

مطبوعات بریتانیا از گواردیولا تقاضا دارند تا هرچه سریع‌تر به «استفاده عجیب» خود از این پدیده فرانسوی خاتمه بخشد. این بازیکن چه در مصاف با وستهم و چه در جدال با رئال مادرید از روی نیمکت کار را دنبال کرد و اکنون شمار زیادی از تحلیل‌گران خواستار قرارگیری نام او در ترکیب ابتدایی مسابقه برگشت لیگ قهرمانان اروپا هستند.

در کشور انگلستان و به دنبال دو ناکامی متوالی اخیر منچسترسیتی، حجم فشارها بر روی شانه‌های گواردیولا به شدت افزایش یافته است. در شرایطی که جذب مهره‌های زمستانی نظیر آنتوان سمنیو و مارک گهی توانسته بود خون تازه‌ای در رگ‌های تیم جاری کند و نتایج را بهبود بخشد، اکنون آبی‌های منچستر بار دیگر درگیر سینوسی شدن روند خود شده‌اند. تحلیل روزنامه دیلی‌میل درباره بازی برنابئو بسیار گویاست: «برنابئو جایی است که ذهن‌ها خسته می‌شوند.»

این نشریه اصرار دارد که در تقابل‌های اخیر با کهکشانی‌ها در مراحل حذفی لیگ قهرمانان، افکار گواردیولا از شفافیت و صلابت لازم برخوردار نبوده است. او با اعمال پیچیدگی‌های افراطی در پیاده‌سازی افکار تاکتیکی‌اش، تاوان بسیار سنگینی را متحمل شده است؛ قرار گرفتن در آستانه کنار رفتن از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و همچنین ایجاد اختلافی نه امتیازی با تیم آرسنال در صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر. از سال ۲۰۲۰ به این سو، گواردیولا در قامت هدایتگر منچسترسیتی دفعات متعددی در مراحل حذفی چمپیونزلیگ رودرروی رئال مادرید قرار گرفته است. در نبردهای حیاتی و تعیین‌کننده در استادیوم خانگی مادریدی‌ها، او از مجموع شش مسافرت خود به پایتخت اسپانیا تنها یک بار طعم برد را چشیده است، اگرچه در این میان یک نتیجه مساوی نیز در کارنامه دارد که در نهایت اسباب حذف نماینده اسپانیا را فراهم آورد. آن تنها پیروزی در جریان رقابت‌های فصل ۲۰‑۲۰۱۹ و با ثبت حساب ۲ بر ۱ رقم خورد که مسیر صعود آن‌ها را به مرحله بعد هموار ساخت. علاوه بر آن، تساوی ۱ بر ۱ در سال ۲۰۲۳ نیز زمینه‌ساز برد قاطع ۴ بر ۰ آن‌ها در شهر منچستر گردید. با تمامی این تفاسیر، سفر به شهر مادرید کماکان به مثابه یک لکه تاریک و نقطه ضعفی بزرگ در سوابق کاری گواردیولا در باشگاه سیتی خودنمایی می‌کند.

تماشاگران حاضر در استادیوم اتحاد به رقم خوردن یک بازگشت رؤیایی توسط تیم محبوبشان دل بسته‌اند؛ درست مشابه اتفاقی که در سال ۲۰۲۳ رخ داد و آن‌ها موفق شدند رئال مادرید را با چهار گل در هم بکوبند. با این وجود، این یک مسابقه عادی و روزمره تلقی نمی‌شود، چرا که سرمربی تیم منچسترسیتی در صورت ناکامی، دارایی‌های ارزشمند بسیاری را از کف خواهد داد.

ابهت و چهره شکست‌ناپذیر او اکنون بیش از هر مقطع دیگری با تردید مواجه شده است و رسانه‌های کشور بریتانیا با بی‌صبری در انتظارند تا متوجه شوند او از شکست تلخ در برنابئو چه تجربیاتی اندوخته و آیا دست به اصلاحات بنیادینی خواهد زد یا خیر. بر همین اساس، نبرد روز سه‌شنبه برای شخص پپ گواردیولا نیز حکم یک آزمون بزرگ و رأی اعتماد همگانی را خواهد داشت.

