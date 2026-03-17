اعلام زمان بازگشت تیم ملی بانوان به ایران

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای بازگشت از استرالیا، راهی مالزی شده بود از این کشور به ترکیه سفر می کند و قرار است چهارشنبه ساعت دو و نیم ظهر از طریق مرز زمینی بازرگان وارد ایران شود.

به گفته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال قرار است چند مراسم استقبال برای تیم ملی زنان در مسیر بازگشت به تهران در شهرهای تبریز، زنجان و قزوین برگزار شود و نهایتا یک برنامه استقبال نیز در یکی از میادین تهران در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/