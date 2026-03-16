تمرینات استقلال خوزستان انفرادی شد

تمرینات استقلال خوزستان انفرادی شد
سرمربی استقلال خوزستان از نامشخص بودن زمان از سرگیری لیگ برتر خبر داد و گفت بازیکنان این تیم برای حفظ آمادگی، تمرینات خود را به‌صورت انفرادی دنبال می‌کنند.

به گزارش ایلنا، مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران پس از برگزاری ۲۲ هفته به‌صورت نیمه‌کاره متوقف شده و با توجه به شرایط اخیر کشور و نزدیک شدن به جام جهانی، ادامه رقابت‌ها با ابهام‌های زیادی مواجه شده است.

خلیفه اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان، در این باره اظهار کرد: حدود ۱۶ روز است که رقابت‌های لیگ برتر به دلیل شرایط به وجود آمده و درگیر شدن کشور در جنگی تحمیلی متوقف شده و هنوز زمان مشخصی برای پایان این وضعیت وجود ندارد.

وی افزود: با این حال، فدراسیون فوتبال اعلام کرده است که به محض پایان شرایط فعلی یا با دستور شورای امنیت، مسابقات لیگ دوباره از سر گرفته خواهد شد.

سرمربی استقلال خوزستان ادامه داد: نامشخص بودن زمان شروع دوباره رقابت‌ها باعث شده برخی تیم‌ها برای حفظ آمادگی بازیکنان خود برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشند. به همین دلیل ما نیز با کمک کادر فنی بر تمرینات انفرادی بازیکنان نظارت داریم تا در صورت آغاز دوباره مسابقات، از نظر بدنی دچار مشکل نشوند.

