خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام همدردی رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا به مهدی تاج

کد خبر : 1762827
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا با ارسال نامه‌ای رسمی به مهدی تاج، نسبت به حوادث اخیر در ایران ابراز تأسف کرد.

به گزارش ایلنا، رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، با ارسال نامه‌ای رسمی به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نسبت به اتفاقات اخیر در کشور و حملات انجام‌شده ابراز تأسف و همدردی کرد.

در این نامه، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا ضمن ابراز نگرانی از شرایط به وجود آمده، برای مردم ایران و جامعه فوتبال کشور آرزوی آرامش و امنیت کرده است.

در بخشی از پیام احساسی و محبت آمیز رییس فدراسیون اسپانیا آمده است:

ظرفیت فوتبال در طول تاریخ همواره بر اساس همراهی و اتصال مردم و فرهنگ ها به همدیگر بوده است.

این رشته درک و فهم متقابل و احترام به یکدیگر را حتی در شرایط بحرانی ایجاد می کند‌.

این پیام ما قسمتی از روح ورزش است که خانواده بین المللی فوتبال را واحد می کند و همراه شما هستیم.

فدراسیون فوتبال اسپانیا برای هرگونه همکاری ورزشی آمادگی دارد تا در کنار فدراسیون فوتبال ایران باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل