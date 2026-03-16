پیام همدردی رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا به مهدی تاج
به گزارش ایلنا، رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، با ارسال نامهای رسمی به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نسبت به اتفاقات اخیر در کشور و حملات انجامشده ابراز تأسف و همدردی کرد.
در این نامه، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا ضمن ابراز نگرانی از شرایط به وجود آمده، برای مردم ایران و جامعه فوتبال کشور آرزوی آرامش و امنیت کرده است.
در بخشی از پیام احساسی و محبت آمیز رییس فدراسیون اسپانیا آمده است:
ظرفیت فوتبال در طول تاریخ همواره بر اساس همراهی و اتصال مردم و فرهنگ ها به همدیگر بوده است.
این رشته درک و فهم متقابل و احترام به یکدیگر را حتی در شرایط بحرانی ایجاد می کند.
این پیام ما قسمتی از روح ورزش است که خانواده بین المللی فوتبال را واحد می کند و همراه شما هستیم.
فدراسیون فوتبال اسپانیا برای هرگونه همکاری ورزشی آمادگی دارد تا در کنار فدراسیون فوتبال ایران باشد.