خسارت گسترده به مرکز ملی فوتبال با حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی

خسارت گسترده به مرکز ملی فوتبال با حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی
بخش‌های مختلف مرکز ملی فوتبال در پی حملات اخیر دچار آسیب‌های قابل توجهی شده‌اند.

به گزارش ایلنا،  فدراسیون فوتبال روز گذشته از وارد شدن خسارت به مرکز ملی فوتبال خبر داده بود؛ مجموعه‌ای مهم که بخش‌های مختلف مدیریتی و ورزشی فوتبال کشور در آن مستقر است و محل رفت‌وآمد ورزشکاران و مسئولان به شمار می‌رود.

اکنون تصاویر و گزارش‌های جدید منتشر شده که از آسیب‌دیدگی بخش‌های مختلف این مجموعه حکایت دارد. بر اساس این گزارش، سردر ورودی و اتاقک نگهبانی مرکز ملی فوتبال از جمله قسمت‌هایی هستند که دچار خسارت شده‌اند.

همچنین بخش‌هایی از مهمانسرای شهید رضایی مجد (هتل آکادمی)، سازمان لیگ فوتسال، سالن تمرینی تیم ملی فوتسال، مجموعه بدنسازی و رختکن‌های فوتسال، مرکز پزشکی ایفمارک و مجموعه ورزشی پک نیز آسیب دیده‌اند.

مرکز ملی فوتبال که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فوتبال کشور به شمار می‌رود و امکانات متعددی را در اختیار اهالی فوتبال قرار می‌دهد، در حالی با این خسارات مواجه شده که ساختمان جدید فدراسیون فوتبال نیز در همین مجموعه در حال ساخت است.

 

 
خسارت گسترده به مرکز ملی فوتبال با حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی
خسارت گسترده به مرکز ملی فوتبال با حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی
خسارت گسترده به مرکز ملی فوتبال با حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی

 

