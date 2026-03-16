به گزارش ایلنا، پس از سپری کردن روزهای باشکوه در آث میلان و فتح اسکودتو در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲، پیوستن الیویه ژیرو به لس‌آنجلس اف‌سی این‌گونه تداعی می‌کرد که او در حال گذراندن سال‌های پایانی و آرام فوتبال خود در لیگ آمریکا است. با این وجود، این مهاجم کهنه‌کار در ۳۹ سالگی معادلات را برهم زد و با بازگشت به قاره سبز و پوشیدن پیراهن لیل، نشان داد که هنوز تشنه درخشش در بالاترین سطح فوتبال اروپا است. آمار او در این تیم فرانسوی نیز تا اینجای کار قابل قبول بوده و توانسته در ۳۶ مسابقه، آمار ۹ گل و یک پاس گل را به نام خود ثبت کند.

اکنون با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت و تیم بعدی این ستاره سابق روسونری شدت گرفته است. قرارداد فعلی او در تاریخ ۳۰ ژوئن (کمتر از صد روز دیگر) به اتمام می‌رسد و همین مسئله باعث شد تا پس از برتری دو بر یک لیل در برابر رن در چارچوب هفته بیست و ششم لوشامپیونه، مجریان ویژه برنامه «After Foot» در شبکه RMC به سراغ او بروند و از وی درباره برنامه‌های آینده‌اش سوال کنند.

ژیرو در پاسخ به این ابهامات گفت:«فعلاً… به‌ زودی گفتگویی با باشگاه خواهیم داشت. در حال حاضر تمرکز ما روی بازی‌ها و مسابقات است.»

این ستاره باتجربه در ادامه، پیرامون احساساتش از بازگشت به زادگاهش و بازی در لیگ فرانسه خاطرنشان کرد:«یکی از دلایلی که باعث شد به فرانسه، به خانه‌ام برگردم همین بود. این موضوع در تصمیم من وزن زیادی داشت: بازگشت به کشورم و آن هم در باشگاه بزرگی مثل لیل. استقبال فوق‌العاده‌ای از من شد و هرجا که به ورزشگاه‌های فرانسه می‌روم، دیدن افرادی که هنوز تو را به خاطر می‌آورند و کارهایی که با تیم ملی انجام داده‌ای را به یاد دارند، واقعاً لذت‌بخش است. سیزده سال بعد، وقتی مردم برایت دست می‌زنند، واقعاً دلگرم‌کننده است.»

«البته که باعث می‌شود بخواهی ادامه بدهی! تا زمانی که می‌توانی بازی کنی و شرایط مناسب باشد، باید از آن استفاده کرد. حالا باید دید بدنم چقدر دوام می‌آورد. خواهیم دید. هنوز هیچ چیز قطعی نیست. باید همه شرایط فراهم شود، همه اعتماد داشته باشند و باشگاه هم نیازهایی داشته باشد. در قرارداد من هیچ گزینه تمدید خودکاری وجود ندارد.»

جمله پایانی این مهاجم فرانسوی حاوی نکته‌ای کلیدی و سرنوشت‌ساز است؛ چرا که رسماً تایید می‌کند در توافق‌نامه‌ای که تابستان گذشته میان او و مدیران لیل به امضا رسید، هیچ‌گونه شرطی مبنی بر تمدید اتوماتیک قرارداد گنجانده نشده است و ادامه حضور او در این تیم، مستلزم آغاز دور جدیدی از مذاکرات خواهد بود.

