ادای احترام ویگا به سیلوا با گل برای پورتو
گابریل ویگا پس از گلزنی برای پورتو، شادی گل خود را به تیاگو سیلوا تقدیم کرد تا به نوعی همدردیاش را پس از درگذشت مادر این مدافع باتجربه نشان دهد.
به گزارش ایلنا، گابریل ویگا در پیروزی پرگل پورتو مقابل موریرنسه نقش مهمی ایفا کرد و با به ثمر رساندن یکی از گلهای تیمش، زمینهساز برتری ۳ بر صفر اژدهاها در این دیدار خانگی شد. با این نتیجه، پورتو به طور موقت فاصله خود با اسپورتینگِ صدرنشین را به هفت امتیاز رساند؛ هرچند اسپورتینگ یک بازی کمتر نسبت به این تیم انجام داده است.
ویگا پس از پایان مسابقه در گفتوگو با «اسپورت تیوی» ابتدا این برد را به تیاگو سیلوا تقدیم کرد. مدافع ۴۱ ساله برزیلی که سابقه حضور در میلان را دارد، به دلیل درگذشت مادرش در این مسابقه غایب بود. او گفت: «قبل از هر چیز میخواهم این پیروزی را به همتیمیمان تیاگو سیلوا تقدیم کنم که در حال گذراندن لحظه سختی است. برای او آرزوی قدرت و آرامش میکنیم. این پیروزی برای اوست.»
ویگا در ادامه درباره عملکرد تیمش نیز توضیح داد: «در مورد مسابقه، ما خیلی خوب وارد زمین شدیم مقابل تیمی که فشار زیادی از نظر جدول ندارد. توانستیم سبک بازی خودمان را تحمیل کنیم و اجازه ندادیم آنها فرصت بازگشت به مسابقه را پیدا کنند. سه گل مهم زدیم و مهمتر از آن، هیچ گلی دریافت نکردیم.»
او همچنین درباره شرایط جدول و فاصله امتیازی با اسپورتینگ گفت: «نه، من به اسپورتینگ یا اختلاف امتیاز فکر نمیکنم. فقط باید به خودمان فکر کنیم. هشت فینال پیش رو داریم و همه چیز به خودمان بستگی دارد. این که آنها بازیشان را به تعویق بیندازند یا نه برای ما تفاوتی ندارد. ما هشت بازی داریم و باید هر هشت را ببریم. همین؛ باید روی مسیر خودمان تمرکز کنیم.»