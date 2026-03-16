لیونل مسی در آستانه از دست دادن چهل و نهمین جام

به گزارش ایلنا، اسطوره باشگاه اینتر میامی و کاپیتان شماره ده تیم ملی آرژانتین بسیار مشتاق بود تا در برابر ماتادورها به میدان برود و این تقابل را یک محک جدی پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی می‌دانست، با این وجود وی در مذاکراتی که در نهایت به منتفی شدن این رقابت انجامید، هیچ‌گونه دخالتی نداشت.

برنامه اولیه به این شکل تنظیم شده بود که فاتح رقابت‌های کوپا آمریکا در سال ۲۰۲۴ و برنده جام ملت‌های اروپای ۲۰۲۴ در تاریخ بیست و هفتم ماه مارس و در کشور قطر رو در روی یکدیگر قرار بگیرند، ولیکن تداوم تنش‌ها در منطقه خاورمیانه سبب شد تا برگزاری این رویداد لغو گردد. اتحادیه فوتبال اروپا با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که در پی رایزنی‌های ممتد با مسئولان قطری، اکنون به صورت رسمی تایید می‌کنند که شرایط سیاسی حاکم بر منطقه اجازه نمی‌دهد جام فینالیسیما در این کشور حوزه خلیج فارس به انجام برسد. این نهاد اروپایی در ادامه توضیحات خود خاطرنشان ساخت که راهکارهای اجرایی جایگزینی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند، اما هیچ‌یک از این پیشنهادها نتوانستند رضایت اتحادیه فوتبال آرژانتین را جلب نمایند. از سوی دیگر، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی واکنش نشان داد و ابراز داشت که آن‌ها مقاصد و زمان‌های متفاوتی را روی میز قرار داده بودند که تمامی آن‌ها با مخالفت نهاد حاکم بر فوتبال اروپا مواجه شدند. بر اساس مندرجات این اعلامیه، فدراسیون فوتبال آرژانتین در روز شنبه برای انجام این مسابقه در کلیات ماجرا اعلام آمادگی کرده بود، منتهی درخواست داشت که این جدال در روز سی و یکم مارس پیگیری شود. با تمامی این تفاسیر، یوفا پاسخ داد که پیاده‌سازی تمهیدات لازم برای انجام مسابقه با تنها چهار روز جابجایی نسبت به تقویم نخستین، از نظر اجرایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و همین امر باعث شد تا پرونده برگزاری جام فینالیسیما به طور کامل بسته شود.

فوق‌ستاره آرژانتینی به این مسابقه به چشم موقعیتی بی‌نظیر برای فتح چهل و نهمین افتخار تیمی در کارنامه ورزشی خود نگاه می‌کرد و در تصمیم‌گیری نهایی که به عدم برگزاری این دیدار ختم شد، کوچک‌ترین مشارکتی نداشت.

