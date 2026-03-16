به گزارش ایلنا، لغو «فینالیسیما» برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی اسپانیا را دستخوش تغییرات اساسی کرد و فدراسیون فوتبال این کشور را به بازنگری در تقویم خود واداشت.

بر اساس برنامه‌ریزی جدید، شاگردان لوئیس دلا فوئنته در نخستین فیفادی ماه مارس (۲۷ مارس)، به مصاف صربستان خواهند رفت؛ دیداری که پیش‌تر قرار بود با محوریت کسب جام برگزار شود، اما اکنون به یک مسابقه تدارکاتی تغییر ماهیت داده است.

چالش اصلی اسپانیا اما به تاریخ ۳۰ مارس برمی‌گردد؛ جایی که تقابل دوستانه با مصر در ورزشگاه لوسیل دوحه منتفی شده است.

در حال حاضر، فدراسیون فوتبال این کشور در تلاش است تا میزبان و جایگزین مناسبی برای این تاریخ پیدا کند.

با وجود محدودیت‌های موجود و کمبود تیم‌های ملی آزاد در این مقطع، هدف اصلی کادر فنی انتخاب حریفی قدرتمند است تا عیار واقعی اسپانیا را پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی به‌خوبی بسنجد.

