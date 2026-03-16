به گزارش ایلنا، تساوی یک بر یک لیورپول برابر تاتنهام در چارچوب هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، موجی از ناامیدی را در اردوی قرمزها به همراه داشت. در این میان، دومینیک سوبوسلای که تک‌گل تیمش را با یک ضربه ایستگاهی خیره‌کننده به ثمر رسانده بود، پس از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه نتوانست عصبانیت و سرخوردگی شدید خود را از دست رفتن این پیروزی پنهان کند. این هافبک خلاق مجارستانی در مصاحبه با خبرنگاران، پیرامون دریافت گل تساوی در ثانیه‌های پایانی چنین واکنش نشان داد:

«خیلی ناراحت و کلافه‌ایم. نمی‌فهمم چه اتفاقی افتاد و واقعا حرفی برای گفتن ندارم. باز هم در آخرین دقیقه گل خوردیم؛ دیگر حتی نمی‌دانم در این فصل چند بار این سناریوی تلخ تکرار شده است. ما باید هر چه زودتر بیدار شویم.»

این ستاره خط میانی که غبار غم و کلافگی به وضوح در چهره‌اش نمایان بود، در ادامه صحبت‌هایش به وضعیت نگران‌کننده تیم اشاره کرد و افزود:

«احساس پوچی می‌کنم. ما باید خودمان را جمع‌وجور کنیم چون اگر با همین فرمان پیش برویم، حتی سهمیه لیگ کنفرانس هم برایمان یک دستاورد بزرگ خواهد بود. صادقانه بگویم، نمی‌دانم چرا این اتفاقات می‌افتد؛ واقعا نمی‌دانم. در نیمه اول نمایش خوبی داشتیم و بازی را کاملا کنترل کردیم. حریف عملا موقعیتی نداشت و فقط به چند ضربه سر دلخوش کرده بود، اما در نیمه دوم بدتر بازی کردیم. ما باید در تیم با هم صحبت کنیم؛ الان در دوره بسیار سختی هستیم اما باید در کنار هم بمانیم.»

سوت‌های اعتراضی تماشاگران حاضر در ورزشگاه پس از پایان مسابقه، یکی دیگر از حواشی تلخ این دیدار بود. وارث پیراهن شماره هشت آنفیلد در پاسخ به واکنش منفی سکوها و درخواستی که از هواداران داشت، این‌گونه صحبت‌هایش را به پایان برد:

«من متوجه صدای اعتراض‌ها نشدم، اما کاملا آن‌ها را درک می‌کنیم. ما آن‌طور که باید و شاید خوب بازی نمی‌کنیم. با این حال، هواداران نباید در این لحظات از ما رویگردان شوند. فراموش نکنید که فصل گذشته ما چهار هفته زودتر از پایان لیگ قهرمان شدیم و همه خوشحال بودند. حالا هم در این روزهای سخت از ما حمایت کنید. ما هنوز فرصت داریم تا خودمان را ثابت کنیم؛ باید با هم متحد شویم و برای اعتبار این باشگاه بجنگیم.»

