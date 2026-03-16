ایگور سرگیف و اوستون اورونوف در آستانه جدایی از پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در شرایطی که جنگ تحمیلی سومین هفته خود را آغاز کرده و به پیش می‌رود، تبعات آن در فوتبال هم کم کم مشخص می‌شود. در حالی که قرار بود سه هفته از رقابتهای لیگ برتر ایران تا پایان سال برگزار شود اما حالا جدول روی هفته بیست و سوم متوقف شود و تعطیلی، فوتبال ایران را فرا گرفته است. بازیکنان داخلی، اغلب در خانه و همراه با خانواده خود هستند و بازیکنان خارجی، در همان 48 ساعت نخست ایران را به مقصد کشور خود ترک کردند و حالا زمزمه‌هایی در مورد آینده آنها به گوش می‌رسد.

در جدیدترین تحول پیرامون باشگاه پرسپولیس، اینطور به گوش رسیده که از جمع بازیکنان و مربیان خارجی این تیم، دو نفر درخواست جدایی مطرح کرده‌اند. البته باشگاه پرسپولیس این فصل تعداد زیادی از بازیکنان و مربیان خارجی را در اختیار داشت و در واقع با اتکا به این نفرات کار خود را پیش می‌برد اما از بین آنها فقط دو نفر برای جدایی از تیم پرسپولیس در این دوره جنگ درخواست داشته‌اند و از باشگاه خواستند تا با این خواسته موافقت کند که هنوز پاسخ رسمی از مدیریت باشگاه به دست آنها نیامده است اما گفتگوی غیر رسمی وجود داشته است.

اوستون اورونوف و ایگور سرگیف باتوجه به اینکه قرار است در جام جهانی 2026 همراه با تیم ملی ازبکستان حضور پیدا کنند، این درخواست را به باشگاه ارائه کردند و از پیمان حدادی خواستند که باتوجه به اینکه باید در فرم بازی قرار بگیرند، با جدایی آنها موافقت شود. این دو بازیکن البته قصد فسخ قرارداد یکطرفه و استفاده از بند فورس ماژور را ندارند چرا که برای این فصل و فصل آینده از نظر مالی قرارداد مطلوبی را با این باشگاه امضا کرده اند و نمیخواهند این قرارداد لغو شود و درخواست جدایی قرضی را داده‌اند.

باشگاه پرسپولیس نیز باتوجه به شرایط، چراغ سبز را برای جدایی به آنها اعلام کرده و از این بازیکنان خواسته تا با هماهنگی ایجنت خود برای جدایی قرضی اقدام کنند. البته اکنون تنها پنجره نقل و انتقالات چند لیگ خاص باز است و این بازیکنان هم کار سختی برای بازی در خارج از لیگ ازبکستان را خواهند داشت اما به هر حال در سه ماه آینده که جام جهانی برگزار خواهد شد، این نفرات باید در یک تیم حرفه‌ای بازی کنند تا برای جام جهانی فوتبال آماده شوند.

در همین حال، نکته مهم این است که سایر بازیکنان خارجی تیم پرسپولیس از جمله دنیل گرا، مارکو باکیچ و... دغدغه حضور در جام جهانی را ندارند و به همین علت احتمالا تصمیمی برای جدایی نخواهند داشت. البته شاید اگر یک پنجره فوق العاده برای فوتبال ایران تعریف شود، انها نیز به سوی جدایی حرکت کنند اما فعلا هیچ درخواستی به باشگاه نرسیده است.

شاید جدایی قرضی اوستون اورونوف و ایگور سرگیف در نهایت نیز به سود باشگاه پرسپولیس تمام شود و تصمیم صحیحی از سوی مدیریت این باشگاه محسوب شود و این دو بازیکن با آمادگی بهتری در جام جهانی حضور پیدا کنند و پس از آن مشتریان را به سمت خود بیاورند و بتوانند سود مالی را به باشگاه پرسپولیس بدهند اما به هر حال هنوز مشخص نیست که سازوکار جدایی این بازیکنان به چه شکلی خواهد بود.

در هر صورت باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد اما ممکن است لیگ کشور کره جنوبی یا دیگر کشورهای شرق آسیا که پنجره باز دارند، این دو بازیکن پرسپولیس را به صورت قرضی تا پایان فصل به خدمت بگیرند.

