اشلوت بعد از تساوی ناامیدکننده:
این جمعیت حق دارند ما را هو کنند
آرنه اشلوت پس از تساوی ناامیدکننده تیمش مقابل تاتنهام، واکنش منفی هواداران در آنفیلد را قابل درک دانست.
به گزارش ایلنا، سرمربی لیورپول، آرنه اشلوت، در مصاحبه پس از مسابقه عنوان کرد که به هواداران حق میدهد بابت دریافت گل تساوی در ثانیههای پایانی دیدار با تاتنهام خشمگین باشند و واکنش اعتراضی آنها را کاملاً منطقی میداند.
قرمزهای مرسیساید که با هنرنمایی دومینیک سوبوسلای روی یک ضربه کاشته در دقیقه هجدهم نبض بازی را در دست گرفته بودند، در حفظ این اندوخته ناکام ماندند و جریمه سختی شدند. گلزنی ریچارلیسون در وقتهای تلفشده باعث شد تا اسپرز با یک امتیاز شیرین از جهنم آنفیلد فرار کند؛ این لغزش بدموقع سبب شد تا لیورپول نتواند از باخت رقبای مستقیم خود یعنی استون ویلا و چلسی نهایت بهره را ببرد و شانس فوقالعادهای را در مسیر کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا به باد داد.
کابوس فروپاشی دروازه در لحظات پایانی برای دومین دیدار متوالی در لیگ برتر گریبانگیر شاگردان اشلوت شد؛ سناریویی تلخ که در اوایل همین ماه در جریان شکست برابر ولورهمپتون نیز تجربه شده بود. با دمیده شدن سوت داور، خشم تماشاگران به شکل هو کردنهای ممتد در ورزشگاه طنینانداز شد و بازیکنان کلیدی تیم همچون محمد صلاح و سوبوسلای در حالی که به وضوح کلافه و خشمگین به نظر میرسیدند، زمین مسابقه را به مقصد تونل رختکن ترک کردند.
آرنه اشلوت در گفتگو با شبکه ورزشی اسکای اسپورتس درباره این اعتراضها و شدت آنها گفت: «خیر، به نظر من این واکنشها کاملا طبیعی است. اگر تیمی که از آن حمایت میکنید، بارها و بارها در ثانیههای پایانی بازی، امتیازات زیادی را مقابل رقبایی که انتظارش را ندارید از دست بدهد، همه چه ما و چه هواداران احساس سرخوردگی میکنیم.»
سرمربی لیورپول در ادامه افزود: «آنها این اتفاق را بیش از حد توان و بیش از آنچه به آن عادت داشتند، تجربه کردهاند و این کاملا طبیعی است که خشم خود را نشان دهند. این کلافگی را من، بازیکنان و همچنین هوادارانمان با تمام وجود حس میکنیم. من صد در صد مطمئنم که اگر آنها روز چهارشنبه در بازی مقابل گالاتاسرای در لیگ قهرمانان به ورزشگاه بیایند، دوباره از همان ابتدا حامی تیم خواهند بود؛ اما اگر تیم مطابق با استانداردهایی که آنها به آن عادت کردهاند عمل نکند، معتقدم این حق طبیعی آنهاست که ناراحتی خود را ابراز کنند.»