اظهارنظر جالب فیلیک بعد از برد بزرگ بارسلونا

امروز همه چیز بی نقص بود؟ خیر
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک پس از پایان دیدار پرهیجان بارسلونا و سویا در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ، مقابل خبرنگاران نشست و درباره عملکرد تیمش صحبت کرد. بارسلونا در هفته بیستوهشتم لالیگا موفق شد پنج بار دروازه حریف را باز کند و بردی پرگل به دست آورد، اما سرمربی آبیاناریها چندان تمایلی نداشت که فقط درباره گلهای زده صحبت کند. او بیشتر روی دو گلی که تیمش دریافت کرد تمرکز داشت و آن را نکتهای دانست که باید اصلاح شود.
فلیک در صحبتهایش تاکید کرد که با وجود نتیجه خوب، هنوز مسائلی در بازی بارسا وجود دارد که نیاز به بهبود دارد. از نگاه او، تیمش در مقاطعی از مسابقه تمرکز و ریتم لازم را از دست داد و همین موضوع باعث شد سویا بتواند به گل برسد.
در عین حال، سرمربی بارسلونا از بازگشت گاوی ابراز خوشحالی کرد و آن را اتفاقی مهم برای تیم دانست. او از عملکرد این بازیکن تمجید کرد و بازگشتش را نشانهای مثبت برای ادامه فصل توصیف کرد.
با این حال فلیک در پایان هشدار داد که تیمش نباید در طول بازی دچار افت شود و اگر میخواهد در رقابتهای پیش رو موفق باشد، باید ثبات و تمرکز خود را در تمام دقایق مسابقه حفظ کند.
امروز همه چیز بینقص بود؟
خیر. بازگشت گاوی فوقالعاده بود و زدن پنج گل هم عالی است، اما واقعیت این است که ضربآهنگ بازی تیم در دقایقی افت کرد.
دریافت دو گل
از برخی مسائل در بحث پرس تیمی و نحوه بازپسگیری توپ راضی نبودم. مواردی وجود دارد که باید بهتر شوند. البته از کسب سه امتیاز خوشحالم و معتقدم گاوی، رافینیا و ژاوی اسپارت عملکرد خیرهکنندهای داشتند.
وضعیت ژائو کانسلو
او هنوز برای تطبیق کامل با شرایط تیم به زمان نیاز دارد چون از شرایط مسابقه دور بود. با این حال کانسلو تکنیک بالایی دارد و دو پنالتی برای ما گرفت. جذب کانسلو یک تصمیم کاملاً درست بود، اما او هنوز کمی کار دارد تا به هماهنگی صددرصدی برسد.
یک روز خوب در نوکمپ
خیلی چیزها به خوبی پیش میرود، اما موقعیتهایی در زمین وجود دارد که هنوز عالی نیستند. ما پنج گل زدیم و سه امتیاز را گرفتیم، اما در شروع بازی آن اقتداری که من انتظار دارم را ندیدم. بازیهای زیادی در پیش داریم و باید سریعتر بازی کنیم. باید تمرکز کنیم چون نیوکسل تیم بسیار قدرتمندی است.
درخشش و اوجگیری رافینیا
قبلاً هم گفتهام، چیزهای زیادی در بازی او بود که دوست داشتم اما همچنان میتوانیم بهتر شویم. خوشحالم، چون هفته بسیار مهمی در پیش است و روز چهارشنبه یک بازی بزرگ داریم که باید در بالاترین سطح خود باشیم. الان همه خوشحالند، اما در برخی صحنهها نیاز به پیشرفت داریم.
شرکت در انتخابات باشگاه
به شما نمیگویم به چه کسی رای میدهم، این یک راز است. اما دیدم که امروز یک روز خاص برای باشگاه است و به نظرم همه خوشحال هستند. روز بسیار خوبی بود. نمیخواهم منفیباف باشم، اما هدف من اشاره به نکاتی است که باید اصلاح شوند. ما کارهای مثبت زیادی انجام دادیم، اما برای رشد بیشتر باید در موارد دیگر پیشرفت کنیم. درباره پدری هم برنامهمان کاملاً مشخص بود که فقط ۴۵ دقیقه بازی کند. مدیریت خوبی داشتیم و بازگشت گاوی هم که یک اتفاق درخشان بود.
وضعیت لامین یامال
فکر میکنم بازی کردن او مهم بود و این ایده را از قبل داشتیم. رونی مشکلاتی داشت و باید زمین را ترک میکرد. لازم بود تغییر ایجاد کنیم، اما از قبل تصمیم گرفته شده بود که لامین در نیمه دوم چند دقیقهای بازی کند.
عصبانیت خوان گارسیا
هرگز ندیدهام دروازهبانی بعد از خوردن گل خوشحال باشد. روی گل اول خوب دفاع نکردیم و روی گل دوم هم باید باهوشتر عمل میکردیم؛ یعنی کنترل بازی را در دست میگرفتیم و با پاسکاری مانع از شکلگیری حمله حریف میشدیم. این ایده بازی ماست. میتوانستیم در ده دقیقه پایانی بازی را بهتر مدیریت کنیم و او احتمالاً از همین موضوع عصبانی است.
بازگشت گاوی به میادین
بازگشت او فوقالعاده است و تیم پزشکی کار بزرگی انجام داد. این یک گام رو به جلو در مسیر درست است. هنوز نمیدانیم او چهارشنبه بازی میکند یا یکشنبه، اما امروز شرایط مهیا شد. او تکنیک خوبی دارد، پاسور است و در نبردهای یک در مقابل یک عالی عمل میکند. همه ما از بازگشت او خوشحالیم.
شرایط فیزیکی پدری
نمیدانم چه زمانی میتواند ۹۰ دقیقه کامل بازی کند، ما گام به گام پیش میرویم. خوشحالم که او را در اختیار دارم، چه برای ۴۶ دقیقه باشد و چه ۶۰ یا ۹۰ دقیقه. باید مصدومیتهایی که او پشت سر گذاشته را به دقت مدیریت کنیم.
بستن بازوبند کاپیتانی توسط گاوی
این از قبل هماهنگ نشده بود. این حرکت از طرف رونالد آرائوخو بود و من را هم غافلگیر کرد. این حرکت نشاندهنده شخصیت و اتحاد این تیم است.