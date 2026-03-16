به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا روز یکشنبه با اکثریتی قوی و قاطع برای پنج سال آینده دوباره به ریاست بارسلونا رسید و رقیب انتخاباتی‌اش ویکتور فونت را با اختلاف قاطع شکست داد. لاپورتا ۶۸٫۱۸ درصد آرا را به دست آورد.

او گفت: «نتیجه قاطع است و آن‌قدر به ما قدرت می‌دهد که متوقف‌نشدنی هستیم. سال‌های هیجان‌انگیزی در پیش است؛ بهترین سال‌های زندگی‌مان خواهند بود.»

خوان لاپورتا که روز یکشنبه در میان انبوه هواداران احاطه شده بود، شادی فراوان خود از پیروزی در انتخابات را پنهان نکرد. اطراف او پر از طرفدارانی بود که با شور و هیجان او را در آغوش می‌گرفتند، می‌بوسیدند و با فریادهای «پرزیدنت، پرزیدنت» حمایتشان را نشان می‌دادند. او نیز در همین فضای پرشور، درباره نتیجه انتخابات باشگاه صحبت کرد و آن را مورد ارزیابی قرار داد.

او گفت: «فقط می‌توانم از این باشگاه فوق‌العاده تشکر کنم؛ باشگاهی که اعضایش تصمیم می‌گیرند چه کسی رئیس و چه کسانی اعضای هیئت‌مدیره باشند. این شگفت‌انگیز است. ما در دنیا بی‌نظیریم. می‌خواهم به‌طور ویژه از تمام اعضایی که رأی دادند تشکر کنم. این یک جشن دموکراسی، مدنیت و تجلیل از بارساییسم بود. همچنین می‌خواهم از مدیران اجرایی و کارکنان باشگاه تشکر کنم و از هیئت‌مدیره به ریاست رافا یوسته و هیئت انتخاباتی قدردانی کنم.»

لاپورتا سپس به نامزد رقیب هم اشاره کرد و افزود: «به کمپین دیگر هم اشاره می‌کنم که به شیوه خودش باعث شد این روز به جشن بارساییسم تبدیل شود.» او همچنین از اعضای بخش ورزشی که از او حمایت کرده بودند نام برد: «می‌خواهم از فلیک تشکر کنم که برای رأی دادن آمد، از دکو، از بویان، از اعضای بخش‌های مختلف، از اعضای کمپین خودم و از انریک ماسیپ.»

او بار دیگر بر غرور و شادی‌اش از این حمایت گسترده تأکید کرد: «در این انتخابات یک کمپین بازنده وجود داشت که پیشنهادش تقابل بود، اما اعضا با اکثریت به پیشنهاد ما رأی دادند؛ پیشنهادی که در آن از بارسلونا در برابر همه و همه‌چیز دفاع می‌کنیم. این رأی، حمایت از کار انجام‌شده است. به ما قدرت دادند تا مسیر را ادامه دهیم؛ ادامه پروژه اسپاتیفای نوکمپ، تقویت تیم با فلیک روی نیمکت و دکو در مدیریت. مشارکت بازیکنان هم ما را بسیار خوشحال کرد.»

لاپورتا در پایان سخنرانی‌اش بار دیگر به آینده اشاره کرد: «نتیجه قاطع است و آن‌قدر به ما قدرت می‌دهد که متوقف‌نشدنی هستیم. سال‌های هیجان‌انگیزی در پیش است؛ بهترین سال‌های زندگی‌مان و بهترین بارسای تاریخ در پیش است.»

پس از ترک سالن آئودیتوری، لاپورتا راهی نوکمپ شد تا با رسانه‌های رسمی باشگاه صحبت کند. آنجا، با استادیوم زیر پایش، با افتخار گفت: «هر کاری که کرده‌ایم با تلاش انجام شده است. مشارکت مهمی داشتیم و می‌خواهیم این مسیر را ادامه دهیم. بعد از بازگرداندن ثبات اقتصادی باشگاه، بازسازی ورزشگاه و تحویل گرفتن تیمی که قهرمان نمی‌شد، حالا یک استادیوم جدید داریم که همه سکوهایش پر خواهد شد. تیمی داریم با فلیک روی نیمکت و دکو در مدیریت. ثبات نهادی‌ای که اعضا در این سال‌ها به ما دادند، نشان می‌داد امروز چه اتفاقی می‌افتد. به ما اعتماد کردند تا همین مسیر را در آینده ادامه دهیم.»

او با خوش‌بینی ادامه داد: «استادیومی تماشایی خواهیم داشت با جوی فوق‌العاده؛ این را با بازگشت سکوی تشویق دیدیم. تیم فوق‌العاده‌ای داریم. دکو قرارداد چند بازیکن را تا ۲۰۳۱ تمدید کرده است. اسپارت، کوبارسی، لامین، بازگشت گاوی، فرمین، خوآن گارسیا را می‌بینم. بسیار راضی هستم. امروز گل کانسلو و سه گل رافینیا را دیدیم. از مرحله احیای اقتصادی عبور کرده‌ایم و وارد دوران رشد شده‌ایم. بهترین سال‌های زندگی‌مان در راه است.»

او مثل زمان اعلام رسمی ریاستش، پیامی هم برای کمپین رقیب داشت: «الان با ویکتور فونت به هم گفتیم زنده باد بارسا و اینکه باید نیوکسل را حذف کنیم. برای ما خیلی مهم است که نیوکسل را ببریم و فاصله چهار امتیازی با رئال مادرید را حفظ کنیم. کمپین نوسالتِرس پیشنهاد تقابل و دو دستگی داشت و پیشنهاد ما تداوم بود. ما به کار انجام‌شده افتخار می‌کنیم و اعضا به‌روشنی نظرشان را گفتند؛ اینکه استادیوم را تمام کنیم، احیای اقتصادی را تثبیت کنیم و لا ماسیا را به‌عنوان پروژه مرکزی باشگاه ادامه دهیم.»

