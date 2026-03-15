به گزارش ایلنا، بارسلونا در ادامه روزهای درخشان خود با هدایت هانسی فلیک، موفق شد در یک بازی یک‌طرفه و تماشایی با نتیجه ۵ بر ۲ سویا را شکست دهد تا فاصله چهار امتیازی خود با رئال مادرید را در صدر جدول حفظ کند. این مسابقه که در فضای داغ انتخاباتی باشگاه برگزار می‌شد، تحت تاثیر درخشش خیره‌کننده رافینیا قرار گرفت که با یک هت‌تریک تماشایی، مرد اول میدان بود.

کاتالان‌ها از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در دست گرفتند و با پرس سنگین، اجازه نفس کشیدن به سویا را ندادند.

آتش‌بازی بارسا از دقیقه ۹ شروع شد. ژوائو کانسلو با نفوذی تماشایی به قلب محوطه جریمه سویا توسط سو سرنگون شد تا داور بی‌درنگ نقطه پنالتی را نشان دهد. رافینیا پشت توپ ایستاد و با یک ضربه چیپ خونسردانه به مرکز دروازه، گل اول را به ثمر رساند. فشار بارسا فروکش نکرد و در دقیقه ۲۱، برخورد توپ به دست کارمونا یک پنالتی دیگر را نصیب میزبان کرد. باز هم رافینیا پشت توپ قرار گرفت و با وجود اینکه ولاچودیموس مسیر توپ را تشخیص داده بود، قدرت شلیک ستاره برزیلی توپ را به تور چسباند تا حساب کار ۲ بر صفر شود.

پیش از پایان نیمه اول، نوبت به دنی اولمو رسید تا تماشاگران را از روی صندلی‌هایشان بلند کند. در دقیقه ۳۸، شلیک سهمگین اولمو از پشت محوطه جریمه به گوشه پایین دروازه رفت تا حساب کار ۳ بر صفر شود. اگرچه سویا در آخرین ثانیه‌های نیمه اول توسط اوسو یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما در نیمه دوم بارسا باز هم برای گلزنی تشنه بود. در دقیقه ۵۱، پاس عالی فرمین لوپز به رافینیا رسید و شلیک او پس از برخورد به مدافع سویا، کمانه کرد و به قعر دروازه رفت تا هت‌تریک این ستاره برزیلی تکمیل شود.

نمایش درخشان بارسا با گلزنی ژوائو کانسلو در دقیقه ۶۰ کامل شد. مدافع پرتغالی که از زمان بازگشت به بارسا تشنه گلزنی بود، با یک حرکت انفرادی و ضربه‌ای دقیق گل پنجم را به ثمر رساند تا ورزشگاه به مرز انفجار برسد. اما اوج احساسات در نوکمپ نه برای گل‌ها، بلکه برای دقیقه ۸۲ بود؛ زمانی که گاوی، پسر محبوب کاتالونیا، بعد از ماه‌ها دوری از میادین به دلیل مصدومیت شدید، جانشین رافینیا شد و تمام ورزشگاه ایستاده او را تشویق کردند.

در دقایق پایانی، لواندوفسکی چند فرصت خوب را از دست داد تا در شب پرگل تیمش ناکام بماند. سویا در وقت‌های تلف شده توسط جبرئیل سو گل دوم را هم به ثمر رساند تا بازی با نتیجه ۵ بر ۲ به پایان برسد. بارسا با این نمایش خط و نشان بزرگی برای رقبا کشید و حالا با روحیه‌ای مضاعف به استقبال ۱۰ هفته پایانی لالیگا می‌رود؛ تیمی که با این فرم ایده آل، مدعی اصلی فتح دوباره جام به نظر می‌رسد.

