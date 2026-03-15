به گزارش ایلنا، از مدت‌ها قبل هماهنگی‌های برگزاری یک تورنمنت دوستانه در کشور اردن با حضور تیم ملی این کشور و سه تیم ایران، کاستاریکا و نیجریه در امان پایتخت اردن صورت گرفته بود. شرایط پیش آمده در خاورمیانه اما باعث شد اخباری مبنی بر لغو این تورنمنت بازی های دوستانه ایران با کاستاریکا و نیجریه به گوش برسد.

با این حال مسئولان فدراسیون فوتبال اردن در تصمیمات جدیدی که اتخاذ کردند، موضوع برگزاری تورنمنت در کشوری دیگر را بررسی کردند و درباره برگزاری آن در ترکیه به نتیجه رسیدند.

فدراسیون فوتبال اردن روز شنبه اعلام کرد که مسابقات تورنمنت دوستانه بین‌المللی چهار تیمی که قرار بود پایان ماه مارس برگزار شود، به دلیل شرایط فعلی منطقه و محدودیت سفر، از امان، پایتخت اردن، به شهر آنتالیای ترکیه منتقل شده است.

این مسابقات علاوه بر تیم ملی اردن، شامل تیم‌های ملی ایران، نیجریه و کاستاریکا نیز می‌شود و بخشی از آماده‌سازی برای شرکت در مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ است که قرار است در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار شود.

با این تفاسیر تیم ملی ایران هم که تصور می‌شد برنامه های آماده سازی خود در فروردین را پیش نمی برد، حالابا تغییر شرایط به ترکیه سفر خواهد کرد تا اردوی خود را برگزار کند و دو بازی دوستانه خوب هم داشته باشد.

حالا مسئولان فدراسیون فوتبال با هماهنگی امیر قلعه‌نویی باید برای روزهای آینده شرایط برپایی اردوی تیم ملی را هماهنگ کنند. هنوز جزییات دقیقی درباره زمان شروع اردو و محل برگزاری آن از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نشده و به زودی این اتفاق خواهد افتاد. هرچند که به نظر می‌رسد اردوی ملی پوشان از ترکیه آغاز شود.

البته موضوع نحوه سفر تیم ملی به ترکیه هم مهم تلقی می‌شود؛ با توجه به تعطیلی خطوط هوایی، احتمالا اعضای تیم ملی باید سفری زمینی و دشوار را به آنتالیا داشته باشند تا اردوی خود در فیفادی پیش رو را انجام بدهند.

طبق برنامه مسابقات تدارکاتی و چهارجانبه، اولین مسابقه بین اردن و کاستاریکا در تاریخ 27 مارس(7 فروردین) برگزار خواهد شد و در همان روز ایران با نیجریه دیدار خواهد کرد. این مسابقات در تاریخ 31 مارس(11 فروردین) با دیدارهای اردن و نیجریه و ایران و کاستاریکا به پایان خواهد رسید.

