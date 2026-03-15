پپ گواردیولا: یوفا ترسو نباش!
رژیم صهیونیستی در آستانه اخراج از اتحادیه اروپا
اتحادیه فوتبال اروپا به شدت تحت فشار مالی برای خروج اسرائیل از این اتحادیه قرار گرفته است.
تیتر یک رسانههای ورزشی اروپایی امروز نه یک انتقال جنجالی، بلکه یک «دیپلماسی پولی» عجیب در قلب سوئیس است. گروهی از نمایندگان پارلمان کانتونِ وو، جایی که مقر اصلی یوفا در آن واقع شده، شرط ادامهی معافیت مالیاتی یوفا را منوط به اقدام علیه رژیم صهیونیستی کردهاند. تئوفیل شنکر، اوریان ساراسین و الودی لوپز، از جمله نمایندگان چپگرایی هستند که قطعنامهای را با عنوان «آیا شرایط معافیت مالیاتی یوفا هنوز پابرجاست؟» به جریان انداختهاند؛ سندی که قرار است سهشنبه همین هفته در صحن پارلمان کانتون به رأی گذاشته شود.
اگر این قطعنامه تصویب شود، دولت سوئیس موظف خواهد بود از یوفا بخواهد که عدم جریمه یا تعلیق اسرائیل را با توجه به اهداف این نهاد در راستای «ترویج صلح» توجیه کند. طبق برآوردهای داخلی یوفا که به دست روزنامه فرانسوی اکیپ رسیده، لغو این معافیت مالیاتی میتواند سالانه ۳۰ میلیون یورو هزینه اضافی روی دست چفرین بگذارد. همچنین اداره مالیات سوئیس ممکن است خواستار شفافیت بیشتر در مورد نحوه توزیع درآمد ۵ میلیارد یورویی سالانه یوفا شود؛ کابوسی که مدیران یوفا اعتراف کردهاند به هر قیمتی باید از آن اجتناب کنند.
کنایه کانتونا به استانداردهای دوگانه؛ چرا روسیه بله، اما رژیم صهیونیستی نه؟
فشارها تنها به راهروهای سیاست محدود نمیشود. اریک کانتونا، اسطوره تکرارنشدنی منچستریونایتد، بار دیگر با همان صراحت لهجه همیشگیاش در کنسرت «با هم برای فلسطین» در لندن، آتش به پا کرد. کانتونا با اشاره به سرعت عمل یوفا در قبال جنگ اوکراین فریاد زد: «تنها چهار روز طول کشید تا روسیه اخراج شود، پس برای اسرائیل منتظر چه هستید؟ این باید همین حالا اتفاق بیفتد!» این صحبتها در کنار کمپین جنجالی «Game Over Israel» و بنر غولآسای تایمز اسکوئر نیویورک که اسرائیل را به نسلکشی متهم میکرد، باعث شد تلفنهای یوفا از سوی حامیان مالی و فدراسیونها لحظهای آرام نگیرد.
اما فراتر از مسائل انسانی، پای مسائل مالی و چرتکه انداختن هم وسط است. برگزاری بازیهای تیم رژیم صهیونیستی به دلیل مسائل امنیتی و تنشهای اجتماعی، هزینههای سرسامآوری را به فدراسیونها تحمیل کرده است. به طور مثال، هزینه تدابیر امنیتی بازی اشتوتگارت و یکی از باشگاههای رژیم صهیونیستی نزدیک به ۱۰ میلیون یورو برآورد شده است. فدراسیونهای ایتالیا و فرانسه اعتراف کردهاند که بابت برگزاری بازیها در ورزشگاههای نیمهخالی (مانند حضور تنها ۱۶ هزار نفر در استادیوم ۸۰ هزار نفری استاد دوفرانس) و تحت تدابیر شدید، ضررهای میلیونی متحمل شدهاند. یکی از مدیران ارشد یوفا میگوید: «در نهایت همه چیز به پول ختم میشود؛ اعضا دیگر خسته شدهاند از بازی در ورزشگاههای بدون تماشاگر و پرداخت هزینههای نجومی برای امنیت.»
پپ گواردیولا و گری لینهکر در صف اول معترضان؛ یوفا ترسو است؟
در دنیای ستارگان، جبههبندیها علنیتر شده است. پپ گواردیولا و گری لینهکر از معدود چهرههای شاخصی هستند که علناً خواستار اقدام یوفا شدهاند. لینهکر با انتقاد تند از نهادهای فوتبالی میگوید: «ارتش اسرائیل صدها فوتبالیست را کشته است، معلوم است که باید اخراج شوند. من دیگر به این نهادهای ترسو که هیچ شجاعتی ندارند، ایمان ندارم.»