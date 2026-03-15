منچستریونایتد 3-1 استونویلا: سلام شیاطین سرخ به چمپیونزلیگ
در دیدار حساس یونایتد و استونویلا که در اولدترافورد برگزار شد، شیاطین سرخ به یک پیروزی استراتژیک برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان راه یافتند.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد امروز در خانه با پیروزی ۳ بر یک مقابل استونویلا گام بلندی برای نهایی کردن صعود به چمپیونزلیگ برداشت و حالا با ۳ امتیاز اختلاف نسبت به ویلای رده چهارمی، در رتبه سوم جا خوش کرده است. شاگردان مایکل کریک امشب نشان دادند که اولدترافورد دوباره به همان قلعه تسخیرناپذیری تبدیل شده که هر تیمی در آن سلاخی میشود.
نیمه اول بازی با احتیاط شدید هر دو تیم دنبال شد. کریک و اونای امری ترجیح دادند ابتدا کمربندهای میانی را محکم کنند. با این حال، شیاطین سرخ با امید گل ۰.۳۱ در مقابل ۰.۲۰ ویلا، برتری خفیفی داشتند. جدیترین موقعیت نیمه اول را دیوگو دالو از دست داد که روی ارسال استثنایی برونو، در موقعیتی که گل نکردنش سختتر از گل کردن بود، توپ را به آسمان کوبید تا فریاد حسرت هواداران بلند شود.
انفجار در نیمه مربیان؛ کاسمیرو راه را نشان داد
با شروع نیمه دوم، یونایتد چهرهای هجومیتر به خود گرفت و تنها ۷ دقیقه زمان نیاز بود تا قفل دروازه امی مارتینز شکسته شود. روی یک ضربه کرنر که باز هم با مهندسی برونو فرناندز ارسال شده بود، کاسمیرو با یک پرواز تماشایی و ضربه سر چکشی در تیر اول، توپ را به گوشه مخالف فرستاد. این پنجمین پاس گل فصل برونو برای کاسمیرو بود که نشان از هماهنگی خیرهکننده این دو ستاره دارد.
اما ویلا تیمی نبود که به این راحتی تسلیم شود. در دقیقه ۶۴، روی یک رفت و برگشت پس از ضربه کرنر، راس بارکلی از آشفتگی مدافعان یونایتد نهایت استفاده را برد و با ضربهای دقیق، بازی را به تساوی کشاند تا سکوت بر اولدترافورد حاکم شود؛ هرچند VAR دقایقی طولانی را صرف چک کردن وضعیت آفساید کرد اما در نهایت گل سالم اعلام شد.
جادوی کاپیتان برونو
واکنش شیاطین سرخ به گل تساوی، ویرانگر بود. تنها ۷ دقیقه بعد، برونو فرناندز که امشب در قامت یک پادشاه در میانه میدان ظاهر شده بود، با یک پاس خطکشی شده و نبوغآمیز، ماتئوس کنیا را در عمق دفاع ویلا صاحب توپ کرد. ستاره برزیلی با خونسردی و تکنیک بالای خود، مارتینز را از پیش رو برداشت و توپ را به تور چسباند تا حساب کار ۲-۱ شود. این ۱۶امین پاس گل برونو در این فصل بود که یک رکورد بیسابقه در تاریخ باشگاه منچستریونایتد محسوب میشود. برونو امشب با عبور از مرز ۱۰۰ پاس گل در تمامی رقابتها برای یونایتد، نامش را در کنار اسطورههایی چون کانتونا و فنپرسی ثبت کرد. تاثیرگذاری او در این فصل تاکنون ۲۳ امتیاز مستقیم برای تیم کریک به همراه داشته است.
تعویض طلایی کریک؛ ششکو و تیر خلاصی که شلیک شد
اونای امری برای فرار از شکست، تامی آبراهام و لئون بیلی را به زمین فرستاد تا شاید معجزهای رخ دهد، اما مایکل کریک با وارد کردن بنجامین ششکو، بازی را در دست گرفت. در دقیقه ۸۱، کنیا با سرعتی سرسامآور از سمت چپ نفوذ کرد و ارسالی زمینی به محوطه جریمه داشت. ششکو در حالی که پشت به دروازه بود، با یک چرخش کلاسیک و ضربهای مهارنشدنی، گل سوم را به ثمر رساند تا تئاتر رویاها به مرز انفجار برسد. ششکو با این گل، آمار خیرهکننده خود را بهبود بخشید؛ او حالا ۷ گل در سال ۲۰۲۶ به ثمر رسانده و تنها ژوائو پدرو از چلسی را بالای سر خود میبیند.
در دقایق پایانی، ویلا با ضربات راجرز و بیلی سعی در جبران داشت، اما دفاع جانانه یورو و مگوایر مانع از تغییر نتیجه شد. استون ویلا با این شکست سنگین، حالا در جاده سهمیه لیگ قهرمانان لرزان به نظر میرسد و خطر لیورپول و چلسی را بیش از هر زمان دیگری حس میکند.