پرونده فینالیسیما ۲۰۲۶ رسماً بسته شد

به گزارش ایلنا، در پی تشدید تنش‌های سیاسی در منطقه و بن‌بست در مذاکرات نهایی میان یوفا و مقامات قطری، مسابقه نمادین «فینالیسیما ۲۰۲۶» رسماً لغو شد. این دیدار که قرار بود ویترین تقابل لاروخا و آلبی‌سلسته در خاورمیانه باشد، قربانی شرایط ناپایدار ژئوپلیتیک و تداخل‌های زمانی شد تا حسرت تماشای جدال یامال و مسی بر دل هواداران بماند.

پس از هفته‌ها رایزنی فشرده میان سران یوفا (اتحادیه فوتبال اروپا) و تیم‌های اجرایی در قطر، بیانیه‌ای صادر شد که تیر خلاصی بر امیدهای برگزاری این مسابقه بود. طبق برنامه اولیه، قرار بود در تاریخ ۲۷ مارس، ورزشگاه‌های مدرن قطر میزبان نبرد اسپانیا (قهرمان یورو ۲۰۲۴) و آرژانتین (قهرمان کوپا آمریکا ۲۰۲۴) باشند، اما پیچیدگی‌های سیاسی فعلی در منطقه، ریسک برگزاری این رویداد بزرگ را از نگاه برگزارکنندگان غیرممکن کرده است.

مقامات یوفا در واکنش به این تصمیم، مراتب ناامیدی عمیق خود را ابراز کردند. از نگاه آن‌ها، لغو این مسابقه نه‌تنها یک ضرر تجاری و ورزشی، بلکه محروم کردن دنیای فوتبال از یک نمایش کلاسیک است. با وجود اینکه قطر پیش از این با میزبانی موفق جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت‌های آسیا، استانداردهای بی‌نظیر خود را در زیرساخت و مدیریت ورزشی به اثبات رسانده بود، اما این بار متغیرهای خارج از کنترل ورزشی، مانع از تکرار آن شکوه شدند.

با حذف این مسابقه از تقویم بین‌المللی، اکنون دو تیم باید به دنبال رقبای تدارکاتی دیگری در پنجره فیفا‌دی باشند. لغو فینالیسیما نشان داد که حتی معتبرترین توافقات فوتبالی نیز در برابر نوسانات سیاسی منطقه مصون نیستند؛ اتفاقی که باعث شد یکی از موردانتظارترین مسابقات سال ۲۰۲۶، پیش از سوت آغاز، به پایان برسد.

انتهای پیام/