شطرنج تاکتیکی در اولدترافورد؛ رونمایی از ۱۱ مرد منتخب تن‌هاخ و امری

کادر فنی منچستریونایتد و استون‌ویلا از آرایش نهایی خود پرده برداشتند تا مشخص شود شیاطین سرخ و شیرهای ویلا با چه استراتژی و نفراتی برای شکار سه امتیاز حیاتی در تئاتر رویاها به میدان می‌روند.

به گزارش ایلنا، ورزشگاه اولدترافورد عصر امروز میزبان نبردی است که برای هر دو تیم حکم یک «بازی سرنوشت‌ساز» را دارد. منچستریونایتد و استون‌ویلا در حالی به مصاف هم می‌روند که عبور از بحران‌های اخیر لیگ برتری، اولویت اول هر دو سرمربی است.

شاگردان مایکل کریک پس از شکست تلخ و لب‌مرزی مقابل نیوکاسل، حالا در خانه به دنبال بازیابی فرم ایده‌آل هفته‌های نخست هستند. کریک که با ورودش به نیمکت یونایتد جانی دوباره به این تیم بخشیده بود، اکنون با اولین چالش جدی خود برای مدیریت بحران روبروست و پیروزی در این دیدار خانگی می‌تواند مهر تأییدی بر توانمندی‌های تاکتیکی او باشد.

در سمت مقابل، استون‌ویلا شرایطی دوگانه را تجربه می‌کند. آن‌ها اگرچه در لیگ برتر با شکستی سنگین مقابل چلسی تحقیر شدند، اما پیروزی میان‌هفته برابر لیل در لیگ اروپا، روحیه تخریب‌شده تیم اونای امری را تا حد زیادی بازسازی کرده است. ویلا حالا به دنبال آن است که تمرکز اروپایی خود را به رقابت‌های داخلی منتقل کرده و از لغزش رقبای مستقیمش استفاده کند.

فراتر از جذابیت‌های فنی، جدول رده‌بندی حساسیت این مسابقه را دوچندان کرده است. هر دو تیم این فرصت طلایی را دارند تا پیش از آنکه لیورپول بازی روز یکشنبه خود را آغاز کند، فاصله امتیازی‌شان را با قرمزهای مرسی‌ساید افزایش دهند. پیروزی در این مسابقه نه تنها سه امتیاز، بلکه یک برتری روانی مهم در کورس سهمیه اروپایی به همراه خواهد داشت.

ترکیب منچستریونایتد:
لامنس؛ شاو، دالوت، مگوایر، یورو؛ ماینو، کاسمیرو؛ فرناندز، آماد، امبومو؛ کُنیا  

ترکیب استون ویلا:
مارتینز؛ بوگارده، کنسا، مینگز، دینیه؛ بارکلی، اونانا، مک‌گین؛ راجرز، بوندیا، واتکینز

